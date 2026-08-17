1,2 тысячи сделок с жильем заключили на «первичке» Ижевска во втором квартале

1,2 тыс. сделок по договорам долевого участия (ДДУ) и купли-продажи (ДКП) провели на первичном рынке недвижимости Ижевска во втором квартале. Совокупная площадь реализованных квартир — 60,5 тыс. кв. м. Об этом сообщают аналитики сервиса «Объектив.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Ключевым драйвером выступило ипотечное кредитование: доля заемных средств за апрель—июнь достигла 69,2% от общего числа сделок. При этом в июне, на фоне ажиотажа вокруг изменений в программе семейной ипотеки, показатель резко подскочил до 75,4%»,— указывают эксперты.

Общий объем нераспроданных остатков строящегося жилья в Ижевске — 513,4 тыс. кв. м, или 10,2 тыс. лотов. Средняя цена «квадрата» в новостройках Ижевска, представленных на рынке, к концу июня составила 147,1 тыс. руб. Сделки совершались в среднем по цене 138 тыс. руб. за 1 кв. м.

В топ-5 по объему реализации вошли застройщики «Комосстрой» (10,6 тыс. кв. м), UDS (6,2), «Аспэк-Домстрой» (5,4), «Рентек» (4,5) и DRG Grupp (4,1). Они заняли долю 51,1% от общего объема реализации по ДДУ и ДКП во втором квартале.