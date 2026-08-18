Львова-Белова: Мелания Трамп помогла вернуть с Украины в РФ 14-летнюю девочку

Россия за время СВО воссоединила 177 семей, утверждает уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, жена президента США Мелания Трамп помогла вернуть с Украины 14-летнюю девочку.

Госпожа Львова-Белова уточнила, что общалась с супругой американского президента по переписке. «Здесь надо отметить ее вклад. Потому что она и в переговорах с украинской стороной помогает, и она очень чутко откликается на каждую историю, то есть она... не занимает ничью политическую сторону. Она в гуманитарном ключе эту работу ведет»,— рассказала российский омбудсмен в интервью «Вестям».

В октябре 2025 года Мелания Трамп написала письмо президенту России Владимиру Путину. В нем жена Дональда Трампа просила его защитить детей от войны и завершить военный конфликт. Она призвала вернуть украинских детей, оказавшихся в России во время военных действий, на родину. По словам первой леди США, господин Путин ответил, что желает работать лично с ней «по вопросу украинских детей, проживающих в России». За прошлый год при содействии госпожи Трамп в Россию вернулся один ребенок, а на Украину и в третьи страны — 14 детей из 13 семей, говорила омбудсмен. В конце июля 2026-го Мария Львова-Белова сообщила о воссоединении пяти детей с семьями в РФ и за границей.