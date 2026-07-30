Львова-Белова сообщила о воссоединении пяти детей с семьями в РФ и за границей

Россия при содействии МККК и первой леди США Мелании Трамп вернула в РФ к маме одного ребенка. Еще четверо детей воссоединятся со своими семьями за границей — на Украине и в Германии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

Госпожа Львова-Белова рассказала, что в Россию вернулся пятилетний мальчик, который жил с папой на Украине. За девятилетней девочкой, которая жила у бабушки в России с 2023 года, приехала мама из Германии. Еще три ребенка — два 15-летних подростка и шестилетний мальчик — скоро приедут к своим близким.

О работе по воссоединению семей сообщила и пресс-служба Белого дома. «Мой представитель и я продолжаем работать с правительствами России и Украины над безопасным возвращением детей в их семьи и общины», — приводит пресс-служба слова госпожи Трамп. Мария Львова-Белова поблагодарила первую леди США за помощь в воссоединении семей.

По информации госпожи Львовой-Беловой, всего при участии института уполномоченных по правам ребенка с родственниками в России воссоединился 31 ребенок из 23 семей. К родственникам на Украине и в третьих странах отправились 145 детей из 118 семей. При поддержке Мелании Трамп с близкими воссоединились 33 ребенка в России, на Украине и в третьих странах.

В октябре 2025 года Мелания Трамп написала письмо президенту России Владимиру Путину. Она просила его защитить детей от войны и закончить военный конфликт. Она призвала вернуть украинских детей, оказавшихся в России во время военных действий, на родину. По словам первой леди США, господин Путин ответил, что желает работать лично с ней «по вопросу украинских детей, проживающих в России».