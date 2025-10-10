Мелания Трамп сообщила, что получила ответ от Путина на письмо о защите детей

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что президент РФ Владимир Путин ответил на ее письмо с призывом защитить детей, которое супруга американского лидера написала ему в преддверии саммита на Аляске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мелания Трамп

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters Мелания Трамп

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

«Президент Путин получил мое письмо,— сказала первая леди во время выступления в Белом доме. — Он ответил на него письменно, продемонстрировав желание взаимодействовать со мной лично по вопросу украинских детей, проживающих в России».

Первая леди также сообщила, что ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о репатриации детей, пострадавших в результате конфликта на Украине. По ее словам, некоторые из них были возвращены в свои семьи, а другие вскоре воссоединятся. Работа по этому треку продолжается, заверила госпожа Трамп.

После российско-американского саммита на Аляске телеканал Fox News сообщил, что во время переговоров в Анкоридже Дональд Трамп передал господину Путину послание от первой леди. По данным телеканала, тот сразу прочитал его.

В письме, которое первая леди адресовала лично президенту России, говорится, что каждый ребенок в мире мечтает «о любви, возможностях и безопасности». «Ответственность лидеров за поддержку детей выходит за рамки комфорта ограниченного числа людей»,— указала Мелания Трамп в письме. «Защитив невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России - вы послужите самому человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера сегодня. Настало время»,— говорится в последнем абзаце.

Анастасия Домбицкая