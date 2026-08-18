Из других регионов на Ямал отправят 100 спасателей для тушения лесных пожаров

Из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) и Тюменской области в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) прибудут еще 100 спасателей для борьбы с лесными пожарами, сообщили в правительстве Ямала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

«По прогнозам, до 21 августа существенных осадков не ожидается — сохраняется теплая погода и сильный ветер, который раздувает пламя. Критическим фактором стал высохший из-за дефицита влаги ягель: мох, покрывающий леса толстым слоем, превратился в идеальный проводник огня»,— говорится в сообщении.

За сутки количество лесных пожаров на Ямале выросло на 14 — с 77 до 91 возгорания, сообщили в окружном департаменте гражданской защиты населения. Общая площадь пожаров увеличилась с 97,3 тыс. га до 106 тыс. га. Тушением уже занимается 1041 пожарный, более половины из них — специалисты из Карелии, Екатеринбурга, Архангельской, Тюменской, Иркутской областей, ХМАО и Пермского края.

Ирина Пичурина