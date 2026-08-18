На Ямале возникло 14 новых лесных пожаров за сутки

За сутки количество лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выросло на 14 — с 77 до 91 возгорания, сообщили в окружном департаменте гражданской защиты населения. Общая площадь пожаров увеличилась с 97,3 тыс. га до 106 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Количество привлеченных к тушению пожарных также увеличили до 1041 человека. Они занимаются ликвидацией огня в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском, Шурышкарском районах. В тушении задействованы вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. Всего с начала пожароопасного сезона в этом году в ЯНАО возникло 794 природных пожара, а пройденная огнем площадь составила более 251 тыс. га.

Обстановка с лесными пожарами в регионе остается напряженной. В середине предыдущей недели наблюдалось снижение числа пожаров, но из-за усиления ветра и повышения температуры ситуация снова усугубилась.

Ирина Пичурина