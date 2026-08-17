На борьбу с лесными пожарами на Ямале направили более тысячи человек

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) количество пожарных, задействованных в тушении лесных пожаров, увеличили до 1018 человек, сообщили в окружном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В минувшие выходные группировку усилили 150 спасателей из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) — парашютисты-десантники и работники наземных лесопожарных служб. Они прибыли в Ноябрьск и были распределены по районам с наиболее сложной ситуацией: 61 человек направлен в Надымский район, еще 89 — в Пуровский.

Обстановка с лесными пожарами в регионе остается напряженной. «В середине предыдущей недели наблюдалось снижение числа пожаров, но погодные условия — усиление ветра и повышение температуры — снова усугубили ситуацию. Тем не менее задействованы все ресурсы. Основная цель — предотвратить распространение огня на объекты инфраструктуры и населенные пункты»,— сказал начальник управления противопожарной и спасательной деятельности департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Зиннур Шарыпов.

По состоянию на 17 августа в округе действует 77 природных пожаров в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском, Шурышкарском районах. За сутки ликвидировано четыре очага на площади 2 тыс. га. Угрозы населенным пунктам и инфраструктуре нет. В настоящее время в регионе работают 554 специалиста из других субъектов РФ: из Карелии, Екатеринбурга, Архангельской, Тюменской, Иркутской областей и Пермского края.

Ирина Пичурина