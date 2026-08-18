В МИД России прибыл посол Японии

Составлено ИИ-Ассистентъ

Посол Японии в Москве Акира Муто был вызван в МИД России не только из-за визита Владимира Путина на Итуруп, но и ранее, в апреле 2026 года, из-за инвестиционного соглашения японской компании Terra Drone Corporation с украинским разработчиком боевых беспилотников. В декабре 2025 года господина Муто также вызывали в МИД РФ из-за обеспокоенности России японо-американскими военными учениями вблизи российских границ. МИД России расценил сотрудничество Японии и Украины по созданию беспилотников как враждебный шаг, а военные учения как потенциальную угрозу безопасности.

Визит Владимира Путина на Итуруп 13 августа 2026 года стал его первым посещением Южно-Курильских островов, на которые Япония претендует как на «северные территории». Этот визит вызвал резкую реакцию со стороны Токио: глава МИД Японии Тосимицу Мотеги выступил с протестом, а премьер-министр Санаэ Такаити назвала его «совершенно неприемлемым» и заявила об ухудшении отношений между странами. В ответ на это замглавы МИД России Сергей Грушко заявил, что «российская земля останется российской землей» вне зависимости от дипломатической активности Японии.

Россия считает, что Курильские острова вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных основаниях, и прекратила переговоры по их территориальному статусу с Японией в 2022 году в ответ на введенные Токио антироссийские санкции. Премьер Японии Санаэ Такаити отмечала, что появление российского лидера на острове «оскорбляет чувства японского народа и является абсолютно неприемлемым», усложнив восстановление отношений в среднесрочной и долгосрочной перспективе.