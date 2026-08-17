Лавров: посол Японии отказался явиться по вызову в МИД России

Японские власти «перешли черту приличий» в своих заявлениях о визите Владимира Путина на курильский остров Итуруп, считает глава российского МИДа Сергей Лавров. МИД России вызвал посла Японии, однако тот заявил, что не может приехать в ведомство ни 14 августа, ни 17 августа.

Господин Лавров отметил, что поведение посла «вызывает удивление». «То ли (посол.— "Ъ") не в Москве, то ли неважно себя чувствует... Конечно, вызывает удивление, потому что господин посол славится неуемной энергией,— сказал господин Лавров на пресс-конференции.— В любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим... как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая ее законы».

Визит Владимира Путина на Итуруп 13 августа стал его первым визитом на Южно-Курильские острова (в 2010 году остров Кунашир посещал тогдашний глава государства Дмитрий Медведев). МИД Японии в тот же день заявил протест из-за поездки президента России и вызвал российского посла. Издание NHK сообщало, что в правительстве страны обсуждают введение дополнительных санкций против РФ.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи Курильской гряды. Россия считает, что Курильские острова вошли в ее состав после Второй мировой войны на законных основаниях. В МИД РФ утверждают, что право страны на эти территории закреплено договоренностями Союзных держав и Уставом ООН.

Подробности — в материале «Ъ» «Всем оказалось дело до Южных Курил».