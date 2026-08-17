Лавров: посол Японии отказался явиться по вызову в МИД России
Японские власти «перешли черту приличий» в своих заявлениях о визите Владимира Путина на курильский остров Итуруп, считает глава российского МИДа Сергей Лавров. МИД России вызвал посла Японии, однако тот заявил, что не может приехать в ведомство ни 14 августа, ни 17 августа.
Господин Лавров отметил, что поведение посла «вызывает удивление». «То ли (посол.— "Ъ") не в Москве, то ли неважно себя чувствует... Конечно, вызывает удивление, потому что господин посол славится неуемной энергией,— сказал господин Лавров на пресс-конференции.— В любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим... как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая ее законы».
Визит Владимира Путина на Итуруп 13 августа стал его первым визитом на Южно-Курильские острова (в 2010 году остров Кунашир посещал тогдашний глава государства Дмитрий Медведев). МИД Японии в тот же день заявил протест из-за поездки президента России и вызвал российского посла. Издание NHK сообщало, что в правительстве страны обсуждают введение дополнительных санкций против РФ.
Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи Курильской гряды. Россия считает, что Курильские острова вошли в ее состав после Второй мировой войны на законных основаниях. В МИД РФ утверждают, что право страны на эти территории закреплено договоренностями Союзных держав и Уставом ООН.
Подробности — в материале «Ъ» «Всем оказалось дело до Южных Курил».
13 августа 2026 года после сообщений о визите Владимира Путина на Итуруп глава МИД Японии Тосимицу Мотеги выступил с протестом, заявив, что «северные территории» являются неотъемлемой частью Японии как исторически, так и согласно международному праву. В ответ на это, 13 августа российский посол в Японии Николай Ноздрев был вызван в МИД Японии для вручения официального протеста. Тогда же российское посольство в Японии опубликовало заявление, в котором подчеркнуло, что поездки президента по территории России являются исключительно делом российского руководства и не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами.
Заместитель главы МИД России Сергей Грушко 13 августа 2026 года заявил, что дипломатическая активность Японии не повлияет на территориальный статус Курил и что «российская земля останется российской землей». 14 августа 2026 года власти Японии рассматривали возможность ужесточения санкций против России после визита Владимира Путина на Итуруп. Также 14 августа 2026 года в риторическую перепалку между Токио и Москвой вмешались США, заявив о непоколебимой поддержке Японии и признании суверенитета Японии над «северными территориями».
Ранее, 24 апреля 2026 года, посол Японии в Москве Акира Муто был вызван в МИД России из-за инвестиционного соглашения японской компании Terra Drone Corporation с украинским разработчиком боевых беспилотников, которое российская сторона расценила как враждебный шаг. В декабре 2025 года глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявлял о намерении заключить мирный договор с Россией, несмотря на сложности во взаимоотношениях и сохраняющиеся спорные вопросы по Курильским островам. Переговоры по территориальному статусу архипелага между Россией и Японией были прекращены Москвой в 2022 году после введения Токио антироссийских санкций.