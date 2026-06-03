Завод арматуры требует 69 млн долга у воронежского «Турбонасоса»

Арбитражный суд Владимирской области зарегистрировал иск ООО «Гусевский арматурный завод "Гусар"» к воронежскому АО «Турбонасос» (входит в «Роскосмос») о взыскании 68,6 млн руб. Информация о споре размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АНО «РЦК» Фото: АНО «РЦК»

Иск принят 7 мая, заявление рассмотрят 12 августа. Содержание требований «Гусара» не раскрывается. Это их первая встреча в суде.

Параллельно Арбитражный суд Воронежской области рассматривает иск ООО «Энергокомплект» к «Турбонасосу» о взыскании 107,3 млн руб. Как следует из документации, между ними был заключен договор на 50 млн руб. — организации приходились друг другу контрагентами. Следующее заседание по этому делу пройдет 10 июня.

Согласно Rusprofile, АО «Турбонасос» действует в составе «Роскосмоса». Предприятие создано в ноябре 1992 года как научно-производственный комплекс Конструкторского бюро химавтоматики, специализировавшийся на разработке насосного оборудования. В дальнейшем структура последовательно преобразовывалась — в филиал, затем в дочернее предприятие и в федеральное государственное унитарное предприятие. С 12 января 2012 года компания функционирует в формате открытого акционерного общества. Основные направления ее работы — производство насосов и турбин, а также инжиниринговые услуги в сфере насосостроения. Предприятие имеет собственную кафедру и аспирантуру на базе Воронежского государственного технического университета. Гендиректор — Виталий Сериков. Последние опубликованные финансовые показатели относятся к 2018 году: выручка компании сократилась на 48,9%, до 909,7 млн руб., а прибыль снизилась на 48,8%, до 36,6 млн руб. ООО «Гусар» основано 5 июня 2002 года и зарегистрировано в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Компания специализируется на производстве трубопроводной арматуры. Гендиректор — Игорь Шкандин. Управление и собственность разделены: 75% долей принадлежит ООО «Корпорация «Прометей», а 25% — закрытому паевому инвестиционному фонду «Газпромбанк — Комплексный». В 2025 году выручка ООО «Гусар» составила 7,48 млрд руб., что на 15% ниже показателя 2024 года (8,8 млрд руб.). Чистый убыток — 377 млн руб., тогда как годом ранее была чистая прибыль — 977 млн руб.

Также в январе в арбитраж региона поступило заявление петербургского ООО «Атомтехэнергомаш» («Атэм») Валерии Ивановой о признании «Турбонасоса» банкротом. Сумма требований и их происхождение не раскрываются. Следующее заседание — 6 июня. Ранее «Атэм» пытался взыскать с «Турбонасоса» 22,1 млн руб. задолженности по договору поставки товаров. Позднее сумма уменьшилась — до 11,8 млн руб., а затем стороны и вовсе вышли на мировое соглашение. Согласно ему, воронежский завод должен был погасить долги до конца сентября прошлого года, а в случае нарушения сроков — заплатить неустойку.

Анна Швечикова