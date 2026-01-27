Петербургская компания хочет обанкротить воронежский «Турбонасос»

В Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление петербургского ООО «Атомтехэнергомаш» («Атэм») Валерии Ивановой о признании банкротом местного АО «Турбонасос» (входит в «Роскосмос»). Сумма требований и суть их происхождения не раскрываются. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В декабре 2024 года «Атэм» пытался взыскать с «Турбонасоса» 22,1 млн руб. задолженности по договору поставки товаров. Позднее сумма требований уменьшилась до 11,8 млн руб. В июне 2025-го воронежский арбитраж утвердил мировое соглашение между компаниями. Согласно нему, «Турбонасос» обязался погасить долги до конца сентября прошлого года, а в случае нарушения сроков — заплатить неустойку.

В конце ноября прошлого года воронежская компания получила иск от московского ООО «Энергокомплект» Маргариты Гимадеевой на 107,3 млн руб. Суть образования требований с тех пор не раскрывалась. Заявление было принято к производству. Ближайшее судебное заседание запланировано на 3 февраля.

АО «Турбонасос» действует в составе «Роскосмоса». Предприятие создано в ноябре 1992 года как научно-производственный комплекс Конструкторского бюро химавтоматики, специализировавшийся на разработке насосного оборудования. В дальнейшем структура последовательно преобразовывалась — в филиал, затем в дочернее предприятие и в федеральное государственное унитарное предприятие. По данным Rusprofile, с 12 января 2012 года компания функционирует в формате акционерного общества. Основное направление ее работы — производство гидравлических насосов. Уставный капитал — 117,4 млн руб. Последние опубликованные финансовые показатели относятся к 2018 году: выручка компании составляла 909,7 млн руб., а чистая прибыль — 36,6 млн руб. Гендиректор — Виталий Сериков. В отношении общества открыто 51 исполнительное производство на общую сумму 95 млн руб. ООО «Атэм» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2009 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля топливом, рудами, металлами и химическими веществами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет компанией Валерия Иванова. В 2024 году выручка общества составила 166 млн руб., чистая прибыль — 3,4 млн руб. Гендиректор — Антон Завьялов.

В 2023 году Советский райсуд Воронежа назначил 75 тыс. руб. штрафа экс-руководителю АО «Турбонасос» (входит в «Роскосмос») Сергею Валюхову. Он признан виновным в злоупотреблениях должностными полномочиями. По данным следствия, в 2019 году им были заключены фиктивные договоры на поставку оборудования и разработку документации для московской фирмы.

Егор Якимов