Артюхов объявил о переходе «Ямалкоммунэнерго» под контроль ЯНАО
АО «Ямалкоммунэнерго» перешло под контроль Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом на встрече с жителями Губкинского в рамках восьмого «Честного маршрута» сообщил губернатор Дмитрий Артюхов. По его словам, юридически эта процедура завершится чуть позднее, однако фактически компания уже стала ямальской.
Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ
«Фактически в эти дни «Ямалкоммунэнерго» стала нашей ямальской компанией. Это большое событие для управления регионом, для жизнеобеспечения нашего северного региона. Сегодня у нас есть возможность уже как у государственного предприятия двигаться в будущее и планировать. Планировать и с точки зрения синхронизации наших строительных планов, и планов предпринимателей»,— сказал глава региона.
По его словам, ранее предприниматели сталкивались с завышенными счетами за подключения, теперь власти смогут контролировать этот процесс и корректировать его.
«Это большая ответственность за огромный коллектив, за подготовку. Но мы с этим точно справимся. У нас в каждом филиале очень квалифицированные специалисты, профильные инженеры — здесь точно все будет в порядке, но теперь возможностей стало больше. Большой путь пройден. Это в каком-то смысле историческое событие для нас, когда теперь в каждом муниципалитете это все будет в одних руках»,— заявил Дмитрий Артюхов.
АО «Ямалкоммунэнерго» — крупнейшее в ЯНАО ресурсоснабжающее предприятие, зарегистрировано в 2011 году. Его филиалы действуют в городах Муравленко, Губкинский, Лабытнанги, в Надымском, Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах и в селе Красноселькуп. С компанией заключено более 7,6 тыс. договоров ресурсоснабжения с юридическими лицами, обслуживается около 209,5 тыс. лицевых счетов по всем видам коммунальных услуг, оказываемых жителям Ямала. По данным пресс-службы губернатора ЯНАО, в компании работает свыше 7 тыс. человек.
Напомним, АО «Ямалкоммунэнерго» было изъято в доход государства в ноябре 2025 года по второму иску Генпрокуратуры РФ к уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Ранее губернатор ЯНАО заявлял, что после перехода предприятия под контроль государства права и интересы его работников будут защищены.