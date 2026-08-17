Артюхов объявил о переходе «Ямалкоммунэнерго» под контроль ЯНАО

АО «Ямалкоммунэнерго» перешло под контроль Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом на встрече с жителями Губкинского в рамках восьмого «Честного маршрута» сообщил губернатор Дмитрий Артюхов. По его словам, юридически эта процедура завершится чуть позднее, однако фактически компания уже стала ямальской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

«Фактически в эти дни «Ямалкоммунэнерго» стала нашей ямальской компанией. Это большое событие для управления регионом, для жизнеобеспечения нашего северного региона. Сегодня у нас есть возможность уже как у государственного предприятия двигаться в будущее и планировать. Планировать и с точки зрения синхронизации наших строительных планов, и планов предпринимателей»,— сказал глава региона.

По его словам, ранее предприниматели сталкивались с завышенными счетами за подключения, теперь власти смогут контролировать этот процесс и корректировать его.

«Это большая ответственность за огромный коллектив, за подготовку. Но мы с этим точно справимся. У нас в каждом филиале очень квалифицированные специалисты, профильные инженеры — здесь точно все будет в порядке, но теперь возможностей стало больше. Большой путь пройден. Это в каком-то смысле историческое событие для нас, когда теперь в каждом муниципалитете это все будет в одних руках»,— заявил Дмитрий Артюхов.

АО «Ямалкоммунэнерго» — крупнейшее в ЯНАО ресурсоснабжающее предприятие, зарегистрировано в 2011 году. Его филиалы действуют в городах Муравленко, Губкинский, Лабытнанги, в Надымском, Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах и в селе Красноселькуп. С компанией заключено более 7,6 тыс. договоров ресурсоснабжения с юридическими лицами, обслуживается около 209,5 тыс. лицевых счетов по всем видам коммунальных услуг, оказываемых жителям Ямала. По данным пресс-службы губернатора ЯНАО, в компании работает свыше 7 тыс. человек.

Напомним, АО «Ямалкоммунэнерго» было изъято в доход государства в ноябре 2025 года по второму иску Генпрокуратуры РФ к уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Ранее губернатор ЯНАО заявлял, что после перехода предприятия под контроль государства права и интересы его работников будут защищены.

Полина Бабинцева