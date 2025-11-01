Артюхов заявил о переходе "Ямалкоммунэнерго" в госсобственность до 2026 года

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов заявил, что компания «Ямалкоммунэнерго», которая фигурирует в качестве третьего лица в новом иске Генпрокуратуры РФ об изъятии активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, перейдет в государственную собственность до конца 2026 года. Заявление глава округа сделал в ходе встречи с работниками предприятия, которые занимаются восстановлением коммунальной инфраструктуры в Волновахе (ДНР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

«"Ямалкоммунэнерго". Очевидно, его собственник поменяется. Потому как произошло с другими организациями, так же произойдет, я думаю и здесь. Эти события еще не наступили, но они, я думаю, наступят»,— заявил господин Артюхов.

Он также заверил, что права и интересы работников будут защищены. «Но что точно могу вам обещать и гарантировать, что вас, людей рабочих, людей профессиональных, никто в обиду не даст. Предприятие станет государственным, и тогда я уже смогу точно вам не обещать, а уже обеспечивать»,— пояснил губернатор.

По его словам, судебные процедуры займут немного времени.«Я думаю, до конца года все станет понятно»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Ранее Генпрокуратура РФ подала новый иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об изъятии в доход государства активов уральских бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Компания «Ямалкоммунэнерго» указана в списке в качестве третьего лица. Предварительное судебное заседание назначено на 11 ноября.

АО «Ямалкоммунэнерго» — крупнейшее в ЯНАО ресурсоснабжающее предприятие. С компанией заключено более 7,6 тыс. договоров ресурсоснабжения с юридическими лицами, обслуживается около 209,5 тыс. лицевых счетов по всем видам коммунальных услуг, оказываемых жителям Ямала. По данным пресс-службы губернатора ЯНАО, в компании работает свыше 7 тыс. человек. По данным сайта rusprofile, в 2024 году выручка АО «Ямалкоммунэнерго» составила 18,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,15 млрд руб.

Полина Бабинцева