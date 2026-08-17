Экс-глава Удмуртии Александр Бречалов отказался от участия в выборах в Госдуму в составе федерального списка «Единой России» (ЕР). Об этом со ссылкой на секретаря Центризбиркома (ЦИК) Наталью Бударину пишет «Ъ». Заявление господина Бречалова об отказе от участия в выборах поступило в ЦИК в субботу, 15 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Александр Бречалов был первым в региональной группе ЕР по Удмуртии. Второй идет зампредседателя Госсовета республики Татьяна Ишматова. На третьей строчке находится еще один вице-спикер республиканского парламента Иван Черезов.

Помимо них ЕР на выборах в Госдуму представят действующие депутаты нижней палаты от Удмуртии Олег Гарин и Андрей Исаев. Они зарегистрированы по одномандатным округам.

Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате не поменяется — 450 мандатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам.

Напомним, Александр Бречалов досрочно покинул пост главы Удмуртии по собственному желанию 29 июля. Его место заняла экс-советник министра сельского хозяйства РФ, бывший и. о. председателя правительства республики Ольга Абрамова.

10 августа господин Бречалов занял пост гендиректора консалтинговой компании «Апекс». Как писал «Ъ-Удмуртия», она управляет национализированным железнодорожным холдингом «Вектор рейл». Группа связана с бывшим вице-президентом ОАО «РЖД» Салманом Бабаевым и его советником Алексеем Тайчером. В состав холдинга входит крупный оператор перевозок сжиженных углеводородных газов в России «СГ-Транс».