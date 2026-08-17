Бывший губернатор Удмуртии Бречалов отозвал свою кандидатуру с выборов в Госдуму
Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов отказался от участия в выборах в Государственную думу в составе федерального списка «Единой России». Об этом секретарь Центризбиркома (ЦИК) Наталья Бударина сообщила на очередном заседании комиссии.
По словам госпожи Будариной, письменное заявление Александра Бречалова об отказе от дальнейшего участия в выборах поступило в ЦИК 15 августа.
Александр Бречалов досрочно ушел в отставку в конце июля. Он возглавлял Удмуртию с 2017 года. На его место была назначена бывший аграрный вице-премьер республики Ольга Абрамова. 11 августа «Ъ-Удмуртия» сообщил о назначении господина Бречалова гендиректором консалтинговой компании «Апекс», управляющей национализированным железнодорожным холдингом «Виктор рейл». В состав холдинга в том числе входит крупный оператор перевозок сжиженных углеводородных газов «СГ-Транс».
Господин Бречалов, подобно многим главам субъектов, должен был возглавить региональный список «Единой России» в руководимой им Удмуртии. Вторую строчку в республиканской группе на данный момент занимает зампредседателя Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова.
Подробнее о губернаторах, выдвигающихся на выборы от партии власти, — в материале «"Паровозы" и пассажиры».
29 июля 2026 года Александр Бречалов по собственному желанию покинул пост главы Удмуртии, назвав прошедшие девять лет яркими, но не раскрыв детали своего дальнейшего трудоустройства. После его отставки исполняющей обязанности главы региона была назначена Ольга Абрамова, бывший советник министра сельского хозяйства РФ.
В августе 2026 года Александр Бречалов стал генеральным директором консалтинговой компании «Апекс», которая управляет национализированным железнодорожным холдингом «Вектор рейл». В состав этого холдинга входит крупный оператор перевозок сжиженных углеводородных газов «СГ-Транс».
В январе 2026 года Александр Бречалов, будучи главой Удмуртии, заявлял, что власти региона еще не определились с кандидатами от республики на выборы в Госдуму. Он подчеркивал, что кандидаты должны быть публичными и открытыми, а их обещания в предвыборной кампании должны быть доступны для контроля жителями.