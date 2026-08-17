Бывший губернатор Удмуртии Бречалов отозвал свою кандидатуру с выборов в Госдуму

Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов отказался от участия в выборах в Государственную думу в составе федерального списка «Единой России». Об этом секретарь Центризбиркома (ЦИК) Наталья Бударина сообщила на очередном заседании комиссии.

По словам госпожи Будариной, письменное заявление Александра Бречалова об отказе от дальнейшего участия в выборах поступило в ЦИК 15 августа.

Александр Бречалов досрочно ушел в отставку в конце июля. Он возглавлял Удмуртию с 2017 года. На его место была назначена бывший аграрный вице-премьер республики Ольга Абрамова. 11 августа «Ъ-Удмуртия» сообщил о назначении господина Бречалова гендиректором консалтинговой компании «Апекс», управляющей национализированным железнодорожным холдингом «Виктор рейл». В состав холдинга в том числе входит крупный оператор перевозок сжиженных углеводородных газов «СГ-Транс».

Господин Бречалов, подобно многим главам субъектов, должен был возглавить региональный список «Единой России» в руководимой им Удмуртии. Вторую строчку в республиканской группе на данный момент занимает зампредседателя Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова.

Подробнее о губернаторах, выдвигающихся на выборы от партии власти, — в материале «"Паровозы" и пассажиры».

Степан Мельчаков