Бречалов возглавит список «Единой России» в Удмуртии на выборах в Госдуму

Партия «Единая Россия» (ЕР) утвердила кандидатов, которых выдвинет на сентябрьские выборы в Госдуму от Удмуртии. Решение было принято на 23-м Съезде политического объединения 28 июня, сообщили в реготделении ЕР.

По одномандатным округам партия выдвинет действующих депутатов Госдумы от республики Андрея Исаева (округ №38) и Олега Гарина (№39). Региональную группу возглавит глава Удмуртии Александр Бречалов, за ним следуют зампредседатели Госсовета республики Татьяна Ишматова и Иван Черезов.

Отметим, что госпожа Ишматова идет по списку второй. На праймериз ЕР в конце мая она уступила господину Черезову порядка 13 тыс. голосов. Председателя комиссии Госсовета Удмуртии по физкультуре, спорту и молодежной политике на предварительном голосовании поддержали 87,3 тыс. человек.

Выборы в Госдуму России девятого созыва пройдут 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате не поменяется — 450 мандатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам.

Напомним, КПРФ утвердила выдвижение на выборах в Госдуму от Удмуртии первого секретаря удмуртского рескома Ивана Гвоздака, депутата Госсовета республики Юрия Балахонцева и руководителя экспертного совета при ЦК партии, видеоблогера-миллионника из Саратова Николая Бондаренко (региональная группа совместно с Пермским краем).

ЛДПР выдвинет директора футбольного клуба «Зенит-Ижевск», политолога Максима Тенсина и депутата Госсовета республики Владимира Володоманова. В территориальную группу №12, куда помимо Удмуртии включены Коми и Кировская область, включены господин Володоманов (второе место) и депутат республиканского парламента Артемий Лошаков (четвертое).