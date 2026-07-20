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Остановки по маршруту метробуса в Воронеже обновит попавший под дело «Дорожник»

Победителем конкурса на обновление остановок на улице Плехановской и Московском проспекте в Воронеже, где пройдет первый маршрут метробуса, стало местное ООО «Дорожник» Натальи и Артура Абрамян. Компания не стала снижать начальную цену контракта в 154,4 млн руб. Он заключен и опубликован на портале госзакупок.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Всего в торгах участвовали два претендента. Имя второго не раскрывается, но известно, что он был готов выполнить работы за 154,2 млн руб.

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Подрядчику предстоит обновить посадочные площадки на 25 остановках (24 из них — от «ВГУ» до «Памятника Славы» с обеих сторон дороги, еще одна — «ТЮЗ») и полностью заменить автопавильоны. Также необходимо восстановить наружное освещение на Плехановской и Московском проспекте. Отдельным пунктом в контрактной документации значится установка бортового камня, монтаж перильных ограждений и Г-образных опор для повышения безопасности дорожного движения. Завершить работы требуется до 31 октября 2027 года.

По данным Rusprofile, ООО «Дорожник» было зарегистрировано в Воронеже в августе 1998 года. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. 33,3% компании принадлежит ее гендиректору Артуру Абрамяну, 66,7% — Наталье Абрамян. По итогам 2025 года «Дорожник» получил выручку в 2,3 млрд руб. и чистую прибыль в 15 млн руб. Предыдущий год компания завершила с показателями в 3,3 млрд и 10 млн соответственно. С 2011 года «Дорожник» выиграл 308 госконтрактов на 14 млрд руб. в сумме. Крупнейший касается ремонта дорог общего пользования в Липецкой области за 955,5 млн руб.

В начале года управление СКР по Воронежской области предъявило господину Абрамяну обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В основу уголовного дела легли обстоятельства ремонта автодорог в облцентре, в том числе на Московском проспекте. Ущерб бюджету составил 1,6 млн руб.

По данным источников «Ъ-Черноземье» на профильном рынке, Артур Абрамян является в ООО «Дорожник» номинальным гендиректором и бенефициаром. Фактически компания работает в периметре бизнес-интересов известного представителя отрасли, ранее судимого за «особо крупное мошенничество с преднамеренным неисполнением договорных обязательств» Усика Аратюняна. Господин Аратюнян в беседе с «Ъ-Черноземье» подчеркивал, что в рамках уголовного дела господина Абрамяна компания уже полностью возместила в бюджет сумму вменяемого ущерба.

Алина Морозова