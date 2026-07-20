Остановки по маршруту метробуса в Воронеже обновит попавший под дело «Дорожник»

Победителем конкурса на обновление остановок на улице Плехановской и Московском проспекте в Воронеже, где пройдет первый маршрут метробуса, стало местное ООО «Дорожник» Натальи и Артура Абрамян. Компания не стала снижать начальную цену контракта в 154,4 млн руб. Он заключен и опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Всего в торгах участвовали два претендента. Имя второго не раскрывается, но известно, что он был готов выполнить работы за 154,2 млн руб.

Подрядчику предстоит обновить посадочные площадки на 25 остановках (24 из них — от «ВГУ» до «Памятника Славы» с обеих сторон дороги, еще одна — «ТЮЗ») и полностью заменить автопавильоны. Также необходимо восстановить наружное освещение на Плехановской и Московском проспекте. Отдельным пунктом в контрактной документации значится установка бортового камня, монтаж перильных ограждений и Г-образных опор для повышения безопасности дорожного движения. Завершить работы требуется до 31 октября 2027 года.

По данным Rusprofile, ООО «Дорожник» было зарегистрировано в Воронеже в августе 1998 года. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. 33,3% компании принадлежит ее гендиректору Артуру Абрамяну, 66,7% — Наталье Абрамян. По итогам 2025 года «Дорожник» получил выручку в 2,3 млрд руб. и чистую прибыль в 15 млн руб. Предыдущий год компания завершила с показателями в 3,3 млрд и 10 млн соответственно. С 2011 года «Дорожник» выиграл 308 госконтрактов на 14 млрд руб. в сумме. Крупнейший касается ремонта дорог общего пользования в Липецкой области за 955,5 млн руб.

В начале года управление СКР по Воронежской области предъявило господину Абрамяну обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В основу уголовного дела легли обстоятельства ремонта автодорог в облцентре, в том числе на Московском проспекте. Ущерб бюджету составил 1,6 млн руб.

По данным источников «Ъ-Черноземье» на профильном рынке, Артур Абрамян является в ООО «Дорожник» номинальным гендиректором и бенефициаром. Фактически компания работает в периметре бизнес-интересов известного представителя отрасли, ранее судимого за «особо крупное мошенничество с преднамеренным неисполнением договорных обязательств» Усика Аратюняна. Господин Аратюнян в беседе с «Ъ-Черноземье» подчеркивал, что в рамках уголовного дела господина Абрамяна компания уже полностью возместила в бюджет сумму вменяемого ущерба.

Алина Морозова