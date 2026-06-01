«Всегда найдутся те, кто хочет ехать быстрее»

1 июня в администрации Воронежа руководитель управления дорожного хозяйства Мария Фомина рассказала подробности обустройства метробуса на первом участке дороги — от ВГУ до Памятника Славы. О том, с какими проблемами может столкнуться город при таком движении общественного транспорта и какие нюансы не учитывает новая схема движения, «Ъ-Черноземье» рассказал сопредседатель регионального отделения «Город и транспорт» Юрий Новиков.

— Проект метробуса в Воронеже — это просто дополнительные меры по администрированию выделенной полосы. Чуда ждать не надо. Ключевой параметр, чтобы это работало, — администрирование, то есть управление потоком на полосе. Если его не будет, станет только хуже.

Да, они планируют поставить камеры на въезд и выезд. Но этого мало. Надо контролировать и движение самих автобусов, потому что всегда найдутся те, кто хочет ехать помедленнее, те, кто побыстрее, и те, кто будет запирать полосу, пытаясь играть в свои игры. То, что ширина полосы будет позволять разъехаться двум автобусам, — фантазия. Единственное место, где это будет возможно, — у Политеха.

По созданному проекту возникает куча вопросов. Например, будут ли пригородные автобусы двигаться по выделенной полосе? А просчитывал ли кто-нибудь, насколько это ее нагрузит? Никто. Эти вопросы вообще никто не задавал. Это вопрос не столько к метробусу, сколько к расположению центрального автовокзала. Где он должен быть на самом деле? И еще один нюанс — конечная на кольце ВГУ. Где должны отстаиваться автобусы? Мы строим линию метробуса, но забыли про ту точку в центре, в которую она упирается. У нас вообще фактически нет ни одного нормально оборудованного конечного пункта, кроме авторынка.

Гораздо важнее другое. Нужно четко понимать: придется упорядочивать движение и хотя бы частично пересматривать маршрутную сеть. Поток автобусов по Московскому проспекту, возможно, излишен. Но это сложное административное решение, особенно когда вся схема уже законтрактована.

Проект, который сейчас будут реализовывать, позволит увеличить скорость движения где-то на 15% — при правильном администрировании. Это хорошо и правильно, но город не спасет. Нам нужен магистральный транспорт — тот, который движется с приоритетом и в принципе не встречается с легковушками, кроме перекрестков. Например, метробусная полоса за забором, доступ на которую есть только у спецслужб. По центральной полосе это возможно. Но это уже совсем другой уровень.

Подготовила Ульяна Ларионова