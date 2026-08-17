Reuters: число прошедших через Ормузский пролив судов сократилось в шесть раз

В выходные 15–16 августа через Ормузский пролив прошло пять судов, сообщает Reuters со ссылкой на данные сервиса Kpler. Трафик упал в шесть раз в сравнении с прошлыми выходными — тогда через пролив прошло 31 судно.

Reuters пишет, что судоходство через Ормузский пролив почти прекратилось, после того как на прошлой неделе Объединенные Арабские Эмираты заявили, что Иран атаковал три танкера эмиратской Abu Dhabi National Oil Company. Реальное количество судов, проходящих через пролив, может быть чуть выше, поскольку многие отключают системы отслеживания в этом регионе. До начала войны через Ормузский пролив проходили 130–140 судов.

Financial Times отмечала, что блокада Ормузского пролива, наряду с другими последствиями войн и изменениями климата, этим летом привела к рекордному росту цен на морские грузоперевозки.

Яна Рождественская