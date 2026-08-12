Reuters: саудовские танкеры отключили системы отслеживания из-за ударов хуситов

Большинство танкеров, которые в последние дни загружали нефть в саудовском порту Янбу в Красном море, отключали автоматическую идентификационную систему (AIS), позволяющую отслеживать их перемещения. Это связано с ударами хуситов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и танкерам, пишет Reuters со ссылкой на данные аналитиков.

Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии 20 июля. Как пишет Reuters, после начала их ударов многие танкеры, загружающие нефть в этой стране, стали отключать AIS. Агентство отмечает, что такой рост «темных перевозок» усложняет оценку экспорта саудовской нефти, а также того, какой урон ей наносят удары хуситов.

По оценке сервиса Vortexa, с 3 по 9 августа известный экспорт нефти через Янбу упал до 2,38 млн баррелей в день с 2,71 млн баррелей в день неделей ранее. Другой сервис Kpler сообщает о падении загрузки танкеров с 4,04 млн до 1,78 млн баррелей в день. «На прошлой неделе все загрузки в Янбу совершались втемную. Мы сейчас не видим никаких загрузок с включенной AIS»,— отметил аналитик Vortexa Джордж Моррис.

Яна Рождественская