Reuters: саудовские танкеры отключили системы отслеживания из-за ударов хуситов
Большинство танкеров, которые в последние дни загружали нефть в саудовском порту Янбу в Красном море, отключали автоматическую идентификационную систему (AIS), позволяющую отслеживать их перемещения. Это связано с ударами хуситов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и танкерам, пишет Reuters со ссылкой на данные аналитиков.
Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии 20 июля. Как пишет Reuters, после начала их ударов многие танкеры, загружающие нефть в этой стране, стали отключать AIS. Агентство отмечает, что такой рост «темных перевозок» усложняет оценку экспорта саудовской нефти, а также того, какой урон ей наносят удары хуситов.
По оценке сервиса Vortexa, с 3 по 9 августа известный экспорт нефти через Янбу упал до 2,38 млн баррелей в день с 2,71 млн баррелей в день неделей ранее. Другой сервис Kpler сообщает о падении загрузки танкеров с 4,04 млн до 1,78 млн баррелей в день. «На прошлой неделе все загрузки в Янбу совершались втемную. Мы сейчас не видим никаких загрузок с включенной AIS»,— отметил аналитик Vortexa Джордж Моррис.
Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии 20 июля 2026 года, что привело к серии атак на саудовские нефтяные танкеры и инфраструктуру. С этого момента танкеры, загружающие нефть в саудовском порту Янбу, стали отключать автоматическую идентификационную систему (AIS) для сокрытия своих перемещений. Саудовская Аравия в ответ на эти атаки пытается создать международную коалицию для защиты судоходства в Красном море и обсуждает эту инициативу с десятками стран.
8 и 9 августа 2026 года хуситы атаковали торговые суда и НПЗ Saudi Aramco в Джизане. 5 августа хуситы заявили о двух ударах баллистическими ракетами по саудовским нефтяным танкерам Daisy в Аденском заливе и Wafa в Красном море. Ранее, 28 июля 2026 года, хуситы также сообщили о ракетном обстреле танкера NCC Ghazal.
В июле 2026 года Saudi Aramco приостановила работу НПЗ в Джизане после ударов хуситов ракетами и беспилотниками, которые повредили комплекс интегрированной газификации и резервуарный парк. Предполагалось восстановить работу предприятия к 15 августа 2026 года. Ранее, в сентябре 2019 года, йеменские повстанцы атаковали с помощью дронов нефтеобъекты Саудовской Аравии, что привело к сокращению почти 60% добычи страны и 6% мировых поставок нефти.