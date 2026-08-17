FT: войны и изменение климата привели к рекордному росту цен на грузоперевозки

Войны и изменение климата, ведущее к обмелению рек и каналов в разных регионах, привели к существенному росту цен на морские и речные перевозки за последний месяц. Об этом написала Financial Times (FT) со ссылкой на оценки аналитиков.

Скачок цен был зафикисирован в том числе на перевозки по Красному и Черному морям, Панамскому каналу и Рейну. «Это, без сомнения, крупнейший сбой на рынке морских перевозок за всю историю наблюдений, затмевающий COVID-19 и санкции против России»,— заявил глава европейского подразделения по ценам на грузоперевозки Argus Джон Оллетт.

По оценке Argus, ставка за транспортировку нефти из Персидского залива в Азию 10 августа достигла $15,22 за баррель. Это рекордный показатель как минимум с 2005 года. Ставки фрахта из Черного моря в Средиземное также достигли рекордного уровня 2005 года. FT пишет, что продолжающаяся блокировка Ормузского пролива оказывает эффект домино на остальные регионы, так как судам приходится выбирать альтернативные маршруты. Цена за прохождение Панамского канала, уровень которого сильно упал из-за засухи, достигла рекорда с 2012 года — $1,1 млн и $2,5 млн (для разных типов судов). Ставки фрахта по Рейну, сильно обмелевшему этим летом, также достигли рекорда с 2012 года.

Генеральный директор бельгийского морского перевозчика CMB Tech Александр Саверис назвал текущий «бум фрахтовых ставок» беспрецедентным. По словам старшего аналитика компании Xeneta Петера Занда, разрушительные последствия становятся все более глубокими и структурными, и эта проблема не исчезнет в ближайшее время. Он отметил, что в итоге часть бремени растущих расходов на перевозки будут нести потребители.

Яна Рождественская