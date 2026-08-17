В «Газпром Арене» подтвердили приезд Канье Уэста в Петербург

Американский рэпер Канье Уэст выступит в Петербурге 10 и 11 октября. Концерты пройдут на «Газпром Арене», о чем площадка сообщила в своем официальном посте в Telegram.

Артист впервые приедет в Россию и представит шоу, которое ранее показывал на своих выступлениях. Вместе с Уэстом в Петербург приедет его музыкальный соратник Андре Траутман.

На афише изображено сферическое сооружение в форме полушария Земли, на котором Уэст давал свои последние концерты.

Билеты на выступления стоят от 9 тыс. до 160 тыс. рублей. На сайте продаж некоторые категории уже быстро разбираются.

Ранее Канье Уэст уже бывал в России, но концертов не проводил. В июне 2025 года он приезжал в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Тогда ходили слухи о возможном выступлении в «Лужниках», но в итоге шоу так и не состоялось.

Карина Дроздецкая