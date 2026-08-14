Йе собрал в Алматы

14 августа в Алматы ожидают больше 40 тыс. зрителей. Сам рэпер прилетел ночью вместе с женой Бьянкой Цензори и частью команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Randall Hill / Reuters Фото: Randall Hill / Reuters

Американский рэпер выступит на Центральном стадионе. Для шоу доставили более 100 т оборудования: организаторы обещают сцену, вращающуюся на 360 градусов, сложные световые конструкции и фейерверки.

Россияне массово поехали в Казахстан, хотя выступление получилось недешевым. Билеты стоили примерно от 20 до 70 тыс. руб.

На фоне таких цен в соцсетях появились даже предложения снять на вечер квартиры и балконы с видом на стадион. При этом в самом городе приближение концерта заметно не везде, рассказал “Ъ FM” Михаил, который специально приехал в Алматы:

«Заметны фанаты, которые приезжают в мерче рэпера. Мы проезжали один раз мимо стадиона вчера утром — там были перекрытия. Билет купили без проблем на официальном сайте. Но сделали это заранее, за два или три дня после старта продаж. Цены, конечно, не совсем демократичные, но мы с другом просто решили, что будем об этом событии вспоминать очень долго.

К мероприятию особенно никак не готовимся, просто планируем подойти туда к 19:00. Концерт начинается в 21:00. Знаем, что будут впускать людей еще раньше, уже в 16:00. Но для нас это слишком рано. Я думаю, будет жарко стоять».

Тем временем к наплыву зрителей готовят транспортную инфраструктуру. В день концерта власти продлят работу метро, запустят дополнительные шаттлы, а движение вокруг арены частично ограничат. Но главной точкой притяжения еще накануне стал сам стадион. В соцсетях разошлись видео с саундчека. А стоило из-за ограждений зазвучать знакомому треку, вокруг начинали собираться фанаты, рассказал “Ъ FM” Камиль:

«Сильно ощущается, как город готовится к такому большому событию. Стражей порядка на улице больше, чем обычно, да и в целом в городе наводят порядок: преображают его всякими способами, организуют специальное расписание общественного транспорта. Все местные жители, с кем бы я ни говорил, знают про это событие и с нетерпением его ждут.

На самом деле, каждый раз, только стоит с арены услышать хоть какой-то отрывок известного трека, сразу собирается толпа и начинает снимать.

Что касается билетов, я купил их сразу, еще в первый день старта продаж. Конечно, пришлось просить родственников из Казахстана все организовать. А из России я просто приехал на поезде».

Основное шоу начнется в 21:00 по местному времени. Сейчас артист находится в туре Ye Live Concert: в программу входят как композиции с нового альбома Bully, так и старые хиты. Параллельно поклонники раскупают брендированные товары, а после концерта собираются на афтерпати. Впрочем, попасть туда получится не у всех, отмечает в беседе с “Ъ FM” Иван, который приехал в Алматы из России:

«Мы находимся в очень сильном предвкушении. Вчера, например, застали саундчек и оказались очень довольны звуком. Канье очень ответственно подошел к событию. Мы купили его мерч, он очень хороший по качеству, но раскупают все быстро. Также планировали пойти на афтерпати, но там, к сожалению, возрастное ограничение — 21+, а нам всем 18 лет. Анонсировалось, что там будет специальный гость и сам Йе. Но мы его не застанем.

Лично я концерт очень ждал. Как только увидел, что он пройдет в Казахстане, сразу взял билеты — другого шанса не будет такого. Конечно, цены недешевые, и даже сейчас еще есть возможность приобрести проходки на танцпол и на трибуне. Лично я взял на танцпол. Перелет обошелся мне в 66 тыс. руб. туда-обратно».

Для Казахстана это первое большое публичное выступление Канье Уэста.

До этого он приезжал в страну в 2013 году, тогда рэпер выступал на закрытой свадьбе в семье Нурсултана Назарбаева. Нынешний тур артиста уже отметился рекордом — в мае 2026-го концерт Уэста в Стамбуле собрал около 118 тыс. зрителей. Это мировой рекорд для сольного стадионного шоу.

Андрей Дубков