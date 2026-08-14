Концерт Канье Уэста в Алматы перенесли на день из-за блэкаута

Концерт американского рэпера Канье Уэста (также известен как Йе Йе) в Алматы 14 августа не состоится. Мероприятие пройдет 15 августа, сообщил музыкант в своих соцсетях. Сегодня в городе произошел блэкаут, а затем — пошел дождь.

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Фото: Amy Harris / Invision / AP Канье Уэст

Фото: Amy Harris / Invision / AP

«Из-за погодных условий сегодняшний концерт перенесен на завтра. Здоровье и безопасность — это приоритет», — написал господин Уэст. Tengrinews со ссылкой на организаторов пишет, что еще одна причина — массовые отключения.

Энергоснабжение в Казахстане, включая столичный регион, было нарушено в течение нескольких часов: южная часть Единой энергосистемы Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии работали отдельно друг от друга. Это произошло из-за аварийного отключения воздушных линий электропередачи напряжением 500 кВ. Подачу электроэнергии уже восстановили.