Кавказский полюс

70 тыс. фанатов американского рэпера Канье Уэста, известного также как Йе, присутствовали на его концерте, состоявшемся на тбилисской «Динамо-арене». Событию предшествовал небывалый ажиотаж, подогреваемый в том числе скандальным реноме певца. Грузинские власти профинансировали концерт в рамках программы Starring Georgia, разработанной с целью повышения туристической привлекательности Грузии, а также повышения среди молодежи рейтинга правящей партии «Грузинская мечта». О концерте рассказывают Георгий Двали и Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт Канье Уэста на «Динамо-арене» в Тбилиси

Фото: Davit Kachkachishvili / Anadolu / AFP Концерт Канье Уэста на «Динамо-арене» в Тбилиси

Фото: Davit Kachkachishvili / Anadolu / AFP

В нынешнем турне Канье Уэста тбилисский концерт был шестым. Выступлений могло быть существенно больше, однако персона Йе неожиданно оказалась нон-грата сразу в нескольких государствах. Его уже запланированные концерты были отменены в Лондоне, Марселе, Хожуве (Польша), Базеле, Праге и Реджо-нель-Эмилии (Италия), причем в Великобританию и Польшу ему официально запрещен въезд.

Причина — антисемитские высказывания артиста и декларируемые им симпатии к Адольфу Гитлеру и нацистам. Эти скандалы остались в прошлом, Канье Уэст заявил, что сожалеет. Однако если ты однажды продавал на своем сайте футболки со свастикой, не жди, что это все быстро забудут.

В грузинских соцсетях и СМИ не очень активно обсуждали «антисемитскую составляющую» образа американского рэпера, даже несмотря на то, что за день до концерта в Тбилиси стало известно об отмене июльского концерта в Праге.

Еврейская община живет в Тбилиси с первого века нашей эры, и, согласно популярному в стране нарративу, здесь «никогда не было антисемитизма». Поскольку его не было, то, как считают грузины, они вовсе не обязаны реагировать на антисемитские выходки популярных деятелей из других стран. А Канье Уэст «просто очень популярный рэпер» — и все.

Свою роль в отсутствии данной повестки в СМИ сыграло и то, что концерт организовало Министерство культуры по программе Starring Georgia — правительственного проекта, финансируемого из казны и созданного для продвижения туристического имиджа страны через выступления мировых звезд. На «темной», скандальной стороне личности Уэста не акцентировали внимание ни провластные, ни оппозиционные медиа. Никто не хотел лишний раз раздражать молодых грузинских избирателей, обожающих рэпера.

Концерты всемирно известных исполнителей — отличительная черта жизни Грузии последних лет.

С большой помпой прошли концерты Бруно Марса, Scorpions, Imagine Dragons, The Killers, а в прошлом году при большом стечении российских туристов на этом же стадионе выступил Джастин Тимберлейк (см. “Ъ” от 25 июля 2025 года). Но такого ажиотажа не было никогда.

Продажа билетов на местной платформе tkt.ge началась 12 мая, и около 70 тыс. билетов «разлетелись» за 8 часов. Стоили они по местным меркам дорого: от 400 лари ($150) до 1600 лари ($600). «Это еще один наш рекорд, и Грузия вновь на первых ролях,— заявили организаторы после практически мгновенной продажи билетов.— Встретимся 12 июня на “Динамо-арене” вокруг первой в Грузии сцены в 360%».

Канье Уэст прилетел в Тбилиси за день до концерта вместе с женой Бьянкой Цензори. Супруги остановились в престижном отеле Stamba. В тот же день фотографы запечатлели пару во время прогулки на веранде. Цензори была одета, как обычно, скандально — в слишком прозрачное платье. Затем знаменитости вышли на улицу Костава, где их ждали лимузин и толпа поклонников. Канье и Бьянка отведали хачапури в местном ресторане и, по сообщениям СМИ, остались довольны.

Грузинская столица серьезно подготовилась к концерту. Мэрия объявила, что метрополитен и автобусы ряда маршрутов в день концерта будут обслуживать пассажиров по продленному графику, а автомобильное движение на улицах, прилегающих к стадиону, будет ограничено. Усиленные наряды патрульной полиции в день концерта работали в районе Дидубе с семи часов утра.

Цены в отелях и стоимость аренды квартир поднялись в два-три раза. Особенно много было гостей, прибывших из РФ, причем не только прилетевших прямыми рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга, но и добравшихся из южных регионов страны через Северную Осетию и КПП «Верхний Ларс». Стоимость туристических пакетов с билетами на шоу Йе в России начиналась от 122 тыс. руб.

В день концерта фанаты рэпера начали подтягиваться к стадиону уже с 17:00. Широкий проспект имени Акакия Церетели был полностью перекрыт, как и все прилегающие улицы.

Полицейских было так много, что создавалось впечатление, будто Министерство внутренних дел прислало для охраны порядка весь контингент столичной полиции. Билеты перед специальными турникетами проверяли стюарды и сотрудники tkt.ge в стилизованных одеждах, а полицейские стояли не только около входов на территорию «Динамо-арены», но и буквально на каждом шагу у высокого забора, чтобы никто не попытался перелезть через ограду. Было очень много молодежи, много иностранцев, в том числе россиян и невесть откуда взявшихся в Грузии афроамериканцев.

Если Джастин Тимберлейк привез в Тбилиси облегченный вариант декораций для своего шоу, то Канье Уэст установил на стадионе ту самую полусферу с проекцией земного шара, которую он впервые использовал в апреле, в начале тура, на лос-анджелесском SoFi Stadium.

Эта конструкция — безусловная вершина мировой концертной сценографии. Оставалось только, чтобы артист, как в широко разошедшемся видео, исполнил кавер-версию «Седой ночи» «Ласкового мая», которую приписал ему искусственный интеллект и которая возглавила чарты Shazam. Русскоязычная публика ждала ее еще 30 мая в Стамбуле, куда съехалась «вся светская Москва». Однако и в Тбилиси она не прозвучала. Похоже, сам автор вовсе не в курсе этого феномена (историю версии можно найти здесь https://www.kommersant.ru/doc/8590480).

Зато Уэст начал концерт с песни «Georgia On My Mind», известной в исполнении Рэя Чарльза. Это самый простой и распространенный среди зарубежных гастролеров способ установить быстрый контакт с местной публикой, даже несмотря на то, что речь в песне совсем о другой Georgia — не Грузии, а штате Джорджия.

Правда, песня прозвучала только в динамиках, в исполнении Тони Уильямса. Под нее рэпер выходил на сцену, не пытаясь подпевать. В ходе концерта Канье Уэст исполнил песни со всех своих альбомов, а также несколько кавер-версий и песен из ¥$ — его совместного проекта с музыкантом по имени Тай Долла Сайн.

Впрочем, как «исполнил»? Попытался исполнить. Рэпер выступал под инструментальную фонограмму, что вполне соответствует сегодняшней практике в этом жанре.

Несколько раз за концерт Уэст просил звукорежиссеров остановить трек на середине и включить другой, путал слова, начинал петь заново. Причем отдавал команды вслух, совершенно не стесняясь публики.

Возможно, кто-то из московских гостей вспомнил концерты Михаила Боярского в клубе Ikra в 2000-е, когда мушкетер, не таясь, говорил в микрофон: «Сережа, дорогой, сейчас 11-ю песню на диске». Это было почти оно, только на вершине большого полушария с континентами. Вообще, от звука Йе у публики остались самые противоречивые впечатления. В чьих-то отзывах постфактум фигурировали «басы, которые заглушили все», а кто-то остался в полном восторге.

Стоит добавить, что для тех московских фанатов Канье Уэста, которые до Тбилиси не добрались, 14 июня в рамках Beat Film Festival в последний раз покажут фильм «Во имя кого?». Это документальная лента режиссера Нико Баллестероса, материалы для которой он снимал при помощи iPhone на протяжении шести лет. Он может служить важным дополнением к живому концерту.

Те, кто лицезрел Йе в виде маленькой фигурки на «полюсе» полушария и следил за его историей по таблоидам, на экране видят живого человека, строящего и разрушающего свою бизнес-империю, теряющего связь с семьей, плачущего, ищущего и совсем слетевшего с катушек. Когда он появляется в кадре вместе с Илоном Маском, ныне триллиардером, зритель видит двух людей, добившихся всего, чего только можно на земле добиться. И явно не счастливых.