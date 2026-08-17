Мосбиржа в сентябре запустит вечные фьючерсы на индексы Bitcoin и Ethereum

Московская биржа (MOEX: MOEX) в сентябре запустит два первых вечных фьючерса на криптоинструменты — на индексы Bitcoin и Ethereum. Об этом сообщила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева.

С 4 июня 2025 года Мосбиржа начала расчет и публикацию индекса биткойна (под кодом IBIT). С мая 2026-го на бирже запустили торги индексами еще четырех криптовалют: Solana (SOL), Ripple (RP), Tron (TRX) и Binance Coin (BNB). «Сейчас это уже пять монет и семь фьючерсов на них. Уже порядка 70 тыс. квалифицированных инвесторов совершили сделки с этими инструментами. Планируем расширять эту линейку и в перспективе довести количество монет до десяти»,— уточнила госпожа Патрикеева (цитата по «РИА Новости»).

В ближайшее время Мосбиржа также добавит фьючерсы почти на 20 иностранных акций, в том числе Amazon, AMD, Tesla и Netflix. Котировки фьючерсов будут в валюте, расчеты — в российских рублях. «Это будут вечные фьючерсы, чтобы клиенту было просто и понятно ими торговать... Тем самым мы даем инвестору широкую линейку инструментов внутри российской инфраструктуры»,— добавила Мария Патрикеева.

Центробанк с мая 2025 года разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам активы, стоимость которых привязана к криптовалютам. На прошлой неделе стало известно, что на российских биржах разрешат продавать и покупать биткойн, Etherium и USDT. Квалифицированным инвесторам это можно будет делать без ограничений, для остальных установят лимит в 300 тыс. руб. в год.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ FM» «Брокеры ждут уточнений».