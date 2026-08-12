Брокеры ждут уточнений

Брокеры ожидают разъяснений от ЦБ про торговлю криптовалютой на российских биржах. 11 августа стало известно, что продавать и покупать официально разрешат биткойн, Etherium и USDT. Квалифицированным инвесторам это можно будет делать без ограничений, для остальных установят лимит в 300 тыс. руб. в год. Но для начала всем придется пройти тестирование и ознакомиться со всеми рисками, сообщили в Банке России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Криптовалюта по новому закону — это, главным образом, инвестиция. Участникам остается немного: купить и ждать, пока подорожает. Хотя, как полагают опрошенные “Ъ FM” эксперты, время не очень удачное: рынок в медвежьем тренде. Так что, по крайней мере, первое время спрос на бирже будет невелик. Будет ли она так же обособлена от внешнего мира, как фондовый рынок России зависит от того, какие выходы на зарубежные площадки останутся, отмечает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев:

«На примере южнокорейских криптобирж видно, что проблема возникает из-за того, что торговать на них могут только граждане Южной Кореи. Поэтому курс там был заметно выше, чем в среднем по рынку, а возможности быстро арбитражировать разницу между курсами не было. По крайней мере, сейчас заявляется, что появится возможность выводить эту криптовалюту дальше. Как это будет реализовано на практике, станет понятно, когда брокеры и банки запустят все необходимые инструменты».

1 сентября — отсчетная точка для переходного периода: с этого момента запустится реестр ЦБ для участников рынка, которым нужны разрешения и лицензии: обменники, депозитарии, банки, брокеры и инвесторы. Ключевые изменения наступят в середине 2027 года, говорит управляющий партнер юридической фирмы GMT Legal Андрей Тугарин:

«Самое интересное, что с 1 июля 2027 года российские банки должны будут отказывать клиентам в пополнении через них криптовалютных кошельков на иностранных платформах. Кроме того, банки не смогут напрямую принимать рубли с таких платформ, если клиент российского банка продал там криптовалюту за рубли и вывел средства в Россию».

Для юной российской криптобиржи ЦБ выбрал самые крупные по капитализации активы. Однако первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин усомнился в надежности USDT. Об этом же говорил председатель ПСБ Петр Фрадков. Крупным инвесторам действительно есть чего опасаться, говорит заместитель генерального директора Ренессанс-Капитал Дмитрий Александров:

«USDT — это квази-доллар, уместен и с точки зрения расчетов, ну и как ставка на американскую валюту. Есть определенная уязвимость к новым санкциям.

Все эти вещи можно будет отслеживать, потому что торги так или иначе будут приводить к централизации, и вот этот, наверное, основной эффект анонимности, за который ценят криптовалюты, будет уходить».

Впрочем, отказываться от актива было бы несправедливо, считает управляющий партнер юридической фирмы GMT Legal Андрей Тугарин:

«USDT — самый санкционно опасный актив: вы можете проснуться, а все ваши тысячи или миллионы USDT окажутся заморожены. Никакого решения суда для этого не требуется — достаточно решения эмитента. Но как вообще обойтись без USDT? В мире криптовалют он незаменим: по объему транзакций за год он уже обошел Visa и Mastercard вместе взятые.

Поэтому не включать USDT в российский контур — это фактически все равно что отказаться от всего крипторынка».

При этом Закон о цифровых валютах освобождает от большинства ограничений внешнеэкономическую торговлю. Казалось бы, хорошая новость для бизнеса. Но, как стало известно СМИ, крупные банки уже просят объяснить экономический смысл операций по покупке стейблкоинов. Это подтвердили “Ъ FM” в том числе в Совкомбанке.

Анжела Гаплевская