На Мосбирже с 13 мая начнутся торги индексами еще четырех криптовалют

Московская биржа (MOEX: MOEX) с 13 мая начнет торги индексами еще четырех криптовалют. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Мосбиржа будет рассчитывать индексы Solana (SOL), Ripple (RP), Tron (TRX) и Binance Coin (BNB). Для этого используют данные криптобирж Binance (50%), Bybit (20%), OKX (15%), Bitget (15%).

С 13 мая рассчитывать индексы цифровых валют, включая Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), будут с периодичностью один раз в 15 секунд за один торговый день, а также в дополнительные сессии выходного дня. Сейчас это происходит один раз в день с публикацией не позднее 18:00 мск.

Мосбиржа торгует индексами Bitcoin и Ethereum с 2025 года. В дальнейшем расчетный список индексов могут пополнить Dogecoin, Hyperliquid и Chainlink.