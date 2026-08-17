Politico: Латвия попросит у ЕС 7 млрд евро на оборону
Латвия попросила Евросоюз выделить дополнительные €7 млрд, чтобы покрыть расходы на оборону и экономические последствия разрыва отношений с Россией. Об этом Politico сообщил латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс.
Латвия попросила выделить деньги из следующего семилетнего бюджета объединения. Сумма составит почти половину прогнозируемых расходов страны на оборону, которые достигают €15,12 млрд за тот же семилетний период.
Господин Кулбергс отметил, что так Латвия защитит страны, находящиеся западнее. По его словам, значительная часть суммы вернется в ЕС, когда страна будет закупать вооружение у Германии, Франции, Испании, Швеции и Нидерландов. «Мы доводим дефицит бюджета до максимума ... и из этих долгов мы оплачиваем... оборону всей Европы»,— сказал премьер Латвии.
В Латвии и в других странах Балтики в последнее время участились случаи проникновения БПЛА в воздушное пространство. В последний раз истребители НАТО сбили беспилотник над Латвией 14 августа. По данным Минобороны страны, он прилетел из Белоруссии. Из-за подобных инцидентов с дронами в стране начался правительственный кризис. В мае Андрис Спрудс ушел в отставку после того, как премьер-министр Эвика Силиня обвинила его в недостаточных мерах безопасности. Спустя несколько дней она также покинула пост.
Подробности — в материале «Ъ» «Латвия не справилась с залетной историей».
Заявление премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса о запросе €7 млрд на оборону и экономические последствия разрыва отношений с Россией связано с недавним правительственным кризисом в стране. Кризис начался в мае 2026 года после инцидентов с беспилотниками, залетевшими в воздушное пространство Латвии, в результате чего министр обороны Андрис Спрудс и премьер-министр Эвика Силиня ушли в отставку.
Власти Латвии планируют использовать полученные средства для борьбы с дронами, включая создание единой системы синхронизации действий пограничной охраны и Минобороны с учетом опыта Украины. В июне 2026 года Андрис Кулбергс заявил о планах строительства завода по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией.
Еврокомиссия, со своей стороны, намерена запросить на оборонные расходы на 2028–2034 годы как минимум €131 млрд, что существенно превышает €13 млрд, выделенные на военную помощь Украине в предыдущем бюджетном периоде 2021–2027 годов.