Politico: Латвия попросит у ЕС 7 млрд евро на оборону

Латвия попросила Евросоюз выделить дополнительные €7 млрд, чтобы покрыть расходы на оборону и экономические последствия разрыва отношений с Россией. Об этом Politico сообщил латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс.

Латвия попросила выделить деньги из следующего семилетнего бюджета объединения. Сумма составит почти половину прогнозируемых расходов страны на оборону, которые достигают €15,12 млрд за тот же семилетний период.

Господин Кулбергс отметил, что так Латвия защитит страны, находящиеся западнее. По его словам, значительная часть суммы вернется в ЕС, когда страна будет закупать вооружение у Германии, Франции, Испании, Швеции и Нидерландов. «Мы доводим дефицит бюджета до максимума ... и из этих долгов мы оплачиваем... оборону всей Европы»,— сказал премьер Латвии.

В Латвии и в других странах Балтики в последнее время участились случаи проникновения БПЛА в воздушное пространство. В последний раз истребители НАТО сбили беспилотник над Латвией 14 августа. По данным Минобороны страны, он прилетел из Белоруссии. Из-за подобных инцидентов с дронами в стране начался правительственный кризис. В мае Андрис Спрудс ушел в отставку после того, как премьер-министр Эвика Силиня обвинила его в недостаточных мерах безопасности. Спустя несколько дней она также покинула пост.

Подробности — в материале «Ъ» «Латвия не справилась с залетной историей».