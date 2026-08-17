Минобороны Латвии: сбитый 14 августа БПЛА прилетел из Белоруссии
Беспилотник, сбитый в пятницу в Балвинском районе Латвии, проник в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии. Об этом заявил латвийский министр обороны Райвис Мелнис в телеэфире, передает Delfi. По его словам, сейчас профильные службы устанавливают, в какой стране был произведен дрон.
В ночь на 14 августа истребители НАТО сбили беспилотник над лесным массивом, никто не пострадал. В нескольких регионах Латвии была объявлена воздушная тревога.
25 марта 2026 года в Латвии, неподалеку от деревни Доброчина в Краславском районе, уже находили обломки беспилотника, который, по предварительной информации, был украинским и мог отклониться от курса из-за электромагнитного излучения.
В конце марта 2026 года министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии призвали НАТО усилить воздушную оборону восточного фланга из-за залетов украинских ударных дронов на их территорию.
7 мая 2026 года в воздушное пространство Латвии вошли несколько беспилотников со стороны России, один из которых упал на территории нефтебазы в Резекне.