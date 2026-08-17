Минобороны Латвии: сбитый 14 августа БПЛА прилетел из Белоруссии

Беспилотник, сбитый в пятницу в Балвинском районе Латвии, проник в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии. Об этом заявил латвийский министр обороны Райвис Мелнис в телеэфире, передает Delfi. По его словам, сейчас профильные службы устанавливают, в какой стране был произведен дрон.

В ночь на 14 августа истребители НАТО сбили беспилотник над лесным массивом, никто не пострадал. В нескольких регионах Латвии была объявлена воздушная тревога.