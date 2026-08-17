Завершилось банкротство футбольного клуба «Тамбов»

Арбитражный суд Тамбовской области опубликовал определение о завершении конкурсного производства в отношении Ассоциации футбольного клуба «Тамбов». Организация признана банкротом. Процедура продолжалась более пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным суда, в реестр требований кредиторов ФК «Тамбов» включена общая сумма 416,1 млн руб., из которой погашено 85,7 млн руб. Требования, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. ФНС России представила отзыв, поддержала доводы конкурсного управляющего о завершении процедуры банкротства.

«Ъ-Черноземье» писал, что процедура наблюдения в отношении юрлица ФК «Тамбов», игравшего в Российской премьер-лиге (РПЛ), была введена в апреле 2021 года. В заявлении клуба о самобанкротстве, поданном им в арбитраж в начале февраля, указывалось, что объем его долгов достигал 322,5 млн руб. Вторым кредитором в деле указано московское ООО «Конкорд Трэвел».

В конце июня этого года также стало известно, что Тамбовский областной суд отменил оправдательный приговор по делу о хищении региональных субсидий бывшим гендиректором ФК «Тамбов» Ольгой Коноваловой. Материалы направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции по апелляционному представлению прокуратуры. В апреле 2026-го Советский районный суд Тамбова оправдал Коновалову по обвинению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) за отсутствием состава преступления.

Подробнее о финансовых проблемах и провале ФК «Тамбов» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов