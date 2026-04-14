Суд отфутболил обвинение

Бывший генеральный директор игравшего в Российской премьер-лиге (РПЛ) футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова оправдана по делу о хищении региональных субсидий. Ранее местный суд дважды приговаривал ее к условному сроку за вывод через подконтрольную фирму более 700 тыс. руб., которые выделялись на проведение матчей. Защита дважды добивалась отмены приговоров со ссылкой на то, что обвинению не удалось доказать кражу бюджетных денег. Прокуратура подаст апелляционное представление на итоговое решение суда.

Советский райсуд Тамбова оправдал бывшего генерального директора ФК «Тамбов» Ольгу Коновалову в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Согласно картотеке дел, в действиях подсудимой отсутствует состав преступления. В пресс-службе прокуратуры Тамбовской области «Ъ-Черноземье» сказали, что планируют подать на решение суда апелляционное представление.

Футбольный клуб «Тамбов» существовал с 2013 года. В 2019-м он стал победителем Футбольной национальной лиги, после чего два сезона выступал в РПЛ. В 2021 году ФК столкнулся с финансовыми проблемами, которые сначала привели к задержкам выплаты зарплат игрокам, а после — к банкротству (5040872) и уголовным делам о хищении бюджетных средств. Ольга Коновалова работала генеральным директором клуба в последние три года его существования.

Уголовное дело о мошенничестве, по которому Коновалова была оправдана, возбудило и расследовало региональное управление Следственного комитета России.

Следствие считало, что в 2019 году Ольга Коновалова присвоила более 700 тыс. руб., которые выделило региональное управление по физической культуре и спорту на организацию и проведение спортивных мероприятий.

Деньги поступили на расчетный счет аффилированной с гендиректором компании ООО «Вездеходофф» «под видом оплаты питания спортсменов». Услуги в действительности, по версии следствия, не оказывались.

Коновалову задержали и заключили под стражу в октябре 2021 года. Позже в СИЗО по обвинению в хищении бюджетных средств оказался исполнительный директор клуба Павел Худяков. В 2022 году обоих обвиняемых выпустили из-под стражи, а местные суды приступили к рассмотрению их уголовных дел.

За почти три года разбирательств Коновалову дважды признавали виновной в хищении более 700 тыс. руб. субсидий.

Оба раза суд назначал ей условный срок лишения свободы. Защита бывшего гендиректора ФК настаивала на ее невиновности. Согласно ее позиции, в деле не было доказательств, что переводившиеся коммерческой компании деньги являлись именно субсидиями от региональных властей. Дело в том, что в указанный период времени на счетах клуба находились и собственные средства, которыми он мог распоряжаться в качестве оплаты различных услуг.

Рассматривая доводы защиты и обвинения, которое в свою очередь настаивало на ужесточении обвинения, Тамбовский областной суд дважды отменял приговор и возвращал дело на новое рассмотрение. Последнее и закончилось оправдательным приговором.

В мае 2024 года Ольга Коновалова вместе с Павлом Худяковым все же была признана виновной в махинациях в ФК «Тамбов». Тогда Советский райсуд установил, что в 2018–2020 годах руководство растратило около 500 тыс. руб., оплачивая расходы своих знакомых на посещение матчей «Тамбова», а также необоснованно выплатило порядка 800 тыс. руб. бывшей супруге Худякова, которую фиктивно трудоустроили в клуб. Самая тяжелая часть обвинений касалась присвоения субсидий: суд установил, что Коновалова через подконтрольное ООО «Вездеходофф» вывела 1,7 млн руб., а Худяков похитил 2,7 млн руб., выделенных на зарплаты футболистам.

Оба подсудимых признали вину и возместили ущерб, после чего суд назначил им по четыре года условно. Этот приговор не обжаловался.

Сергей Толмачев