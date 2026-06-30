Суд заново рассмотрит дело о хищении субсидий экс-главой ФК «Тамбов»

Тамбовский областной суд отменил оправдательный приговор по делу о хищении региональных субсидий бывшим генеральным директором футбольного клуба (ФК) «Тамбов» (выступал в Российской премьер-лиге) Ольгой Коноваловой. Материалы направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции по апелляционному представлению прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова

Фото: ФК «Тамбов» Бывший генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова

Фото: ФК «Тамбов»

В апреле 2026 года Советский районный суд Тамбова оправдал Коновалову по обвинению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) за отсутствием состава преступления.

Бывшего генерального директора задержали и заключили под стражу в октябре 2021 года. Суд приступил к рассмотрению дела в 2022 году. За время разбирательств Коновалову дважды признавали виновной в хищении субсидий и назначали условное наказание, однако оба приговора были отменены вышестоящей инстанцией.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано управлением Следственного комитета России по Тамбовской области. По версии следствия, в 2019 году Ольга Коновалова присвоила более 700 тыс. руб., выделенных областным управлением по физической культуре и спорту на организацию спортивных мероприятий. Деньги поступили на расчетный счет аффилированного с ней ООО «Вездеходофф» под видом оплаты питания спортсменов, однако фактически услуги не оказывались. Защита настаивала на невиновности Коноваловой, утверждая, что перечисленные средства не являлись субсидиями, а были собственными деньгами клуба, которыми он мог распоряжаться по своему усмотрению.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Суд отфутболил обвинение».

Кабира Гасанова