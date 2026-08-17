«Последний богатырь. Колобок» возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные
По итогам прошедших выходных фильм «Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова заработал 192,3 млн руб. Кинокартина возглавила кинопрокат в России и СНГ, сообщает портал kinobusiness.com.
В пятерку лидеров проката также вошли:
- «Человек-паук: Новый день», собравший в странах СНГ (без учета России и Белоруссии) 169 млн руб.;
- «Смешарики сквозь вселенные» (62,9 млн руб.);
- «Одиссея» Кристофера Нолана (в странах СНГ — 57 млн руб.);
- «Моана» (31 млн руб.).
Для поддержки «Колобка» и «укрепления и максимизации потенциала национального кинематографа» в России отложили выход фильма «Человек-паук: Новый день» до 20 августа. После премьеры редакция телеканала «России 24» обратилась в СКР из-за травли съемочной группы «Колобка». Его режиссер планирует снять продолжение.
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «По франшизе поскребли, по прокату помели».