Режиссер «Колобка» рассказал о планах снять продолжение фильма
Режиссер фильма «Последний богатырь. Колобок» Антон Маслов сообщил, что создатели планируют снять продолжение картины.
«У нас была премьера вторая недавно. Мы со зрителями общались, и пришло огромное количество людей. И мы договорились, что второй части не будет, будет сразу третья часть: "Колобок — возвращение". Зрители начали спрашивать: "Мы хотим вторую часть". Мы сказали: "Ну, второй не будет, третья будет"»,— сказал господин Маслов в разговоре с «Вестями».
«Последний богатырь. Колобок» вышел в прокат 6 августа. В день премьеры фильм возглавил прокат. К 17 августа общие сборы фильма составили 554 млн руб.
Для поддержки фильма и «укрепления и максимизации потенциала национального кинематографа» в России отложили до 20 августа релиз фильма «Человек-паук: Новый день». После премьеры редакция телеканала «России 24» обратилась в СКР из-за травли съемочной группы «Колобка».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «По франшизе поскребли, по прокату помели».
Режиссер фильма «Последний богатырь. Колобок» Антон Маслов ранее в 2023 году снимал сериал «Последний богатырь. Наследие», который развивает мир сказочного Белогорья. Оригинальная трилогия «Последний богатырь» выпускалась российским подразделением Disney и студией Yellow, Black & White, а затем каналом «Россия 1».
Премьере «Последнего богатыря. Колобка» предшествовал перенос релиза фильма «Человек-паук: Новый день» в России до 20 августа 2026 года. Дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) призвали отложить релиз американского фильма, чтобы поддержать отечественный проект, хотя мировая премьера «Человека-паука: Новый день» состоялась 31 июля 2026 года.
Накануне премьеры «Колобка» режиссер и актеры фильма сообщали о травле в соцсетях со стороны фанатов «Человека-паука». Позже правовая редакция «России-24» обратилась в прокуратуру и СКР из-за угроз съемочной группе, включая режиссера Антона Маслова и исполнителя главной роли Дмитрия Журавлева. Тем временем, «Человек-паук: Новый день» за шесть дней мирового проката собрал более $1 млрд.