Режиссер «Колобка» рассказал о планах снять продолжение фильма

Режиссер фильма «Последний богатырь. Колобок» Антон Маслов сообщил, что создатели планируют снять продолжение картины.

«У нас была премьера вторая недавно. Мы со зрителями общались, и пришло огромное количество людей. И мы договорились, что второй части не будет, будет сразу третья часть: "Колобок — возвращение". Зрители начали спрашивать: "Мы хотим вторую часть". Мы сказали: "Ну, второй не будет, третья будет"»,— сказал господин Маслов в разговоре с «Вестями».

«Последний богатырь. Колобок» вышел в прокат 6 августа. В день премьеры фильм возглавил прокат. К 17 августа общие сборы фильма составили 554 млн руб.

Для поддержки фильма и «укрепления и максимизации потенциала национального кинематографа» в России отложили до 20 августа релиз фильма «Человек-паук: Новый день». После премьеры редакция телеканала «России 24» обратилась в СКР из-за травли съемочной группы «Колобка».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «По франшизе поскребли, по прокату помели».