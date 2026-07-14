Владельцы кинотеатров объяснили идею сдвинуть показы «Человека-паука» ради «Колобка»

Дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) призвали отложить релиз в России фильма «Человек-паук: Новый день» до 20 августа. Необходимость переноса обосновали необходимостью поддержать отечественную ленту «Последний богатырь: Колобок». В АВК отдельно отметили, что такая практика направлена «на укрепление и максимизацию потенциала национального кинематографа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Фото: Sony Pictures Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Фото: Sony Pictures

Письмо дистрибьютера и АВК накануне опубликовало издание «Бюллетень кинопрокатчика». «Поддержка подобных значимых проектов важна для кинобизнеса,— указывалось в письме.— Чтобы избежать конкуренции и эффективно распределить ресурсы, мы пересматриваем и сдвигаем даты выхода зарубежных новинок».

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в комментарии изданию «Подъем» назвал такие переносы стандартной процедурой, направленной на создание «благоприятной среды» для российского кино. «Ассоциация на протяжении трех лет последовательно выступает за оптимальные условия для продвижения российских кинорелизов»,— отметил господин Воронков.

Мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» состоится 31 июля. Его релиз в странах СНГ был намечен на 6 августа. Тогда же в России состоится премьера фильма «Последний богатырь: Колобок».