Владельцы кинотеатров объяснили идею сдвинуть показы «Человека-паука» ради «Колобка»
Дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) призвали отложить релиз в России фильма «Человек-паук: Новый день» до 20 августа. Необходимость переноса обосновали необходимостью поддержать отечественную ленту «Последний богатырь: Колобок». В АВК отдельно отметили, что такая практика направлена «на укрепление и максимизацию потенциала национального кинематографа».
Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»
Фото: Sony Pictures
Письмо дистрибьютера и АВК накануне опубликовало издание «Бюллетень кинопрокатчика». «Поддержка подобных значимых проектов важна для кинобизнеса,— указывалось в письме.— Чтобы избежать конкуренции и эффективно распределить ресурсы, мы пересматриваем и сдвигаем даты выхода зарубежных новинок».
Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в комментарии изданию «Подъем» назвал такие переносы стандартной процедурой, направленной на создание «благоприятной среды» для российского кино. «Ассоциация на протяжении трех лет последовательно выступает за оптимальные условия для продвижения российских кинорелизов»,— отметил господин Воронков.
Мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» состоится 31 июля. Его релиз в странах СНГ был намечен на 6 августа. Тогда же в России состоится премьера фильма «Последний богатырь: Колобок».
Практика переноса показов зарубежных фильмов для поддержки отечественного кино уже применялась ранее. Например, в апреле 2023 года российские кинотеатры временно прекращали показ некоторых зарубежных блокбастеров, так называемого «предсеансового обслуживания», когда вслед за иностранным фильмом демонстрировалась короткометражка отечественного производства. Это делалось для продвижения, в частности, фильма «Вызов», а также для поддержки российских кинопроизводителей. В те же месяцы Нижегородские кинотеатры вовсе отказались от показа голливудских фильмов, чтобы поддержать отечественные картины.
Такие меры связаны с тем, что после ухода крупных голливудских студий с российского рынка кинотеатры столкнулись со значительным падением выручки и посещаемости. В 2023 году доля российского кино в общих кассовых сборах достигла 60%, а сама сумма сборов увеличилась в полтора раза по сравнению с предыдущим годом, хотя все еще не достигла допандемийных показателей 2019 года. Несмотря на это, спрос зрителей на зарубежные фильмы сохраняется, и многие кинотеатры используют методы вроде «предсеансового обслуживания» или частной аренды залов для их показа. Этой практикой рынок, по оценкам экспертов, потерял до 20% сборов.
Поддержка российского кинопроката также выражается в создании специализированных экспертных советов при Министерстве культуры, которые решают, кому выделять государственные средства, что имеет большое значение для судьбы отечественных кинолент. При этом постоянно обсуждается вопрос о введении обязательной доли отечественных фильмов в репертуаре кинотеатров. В целом, российская киноиндустрия нацелена на увеличение производства отечественных фильмов, в том числе за счет государственных субсидий, что подтверждается желанием увеличить производство российских фильмов до 550 к 2030 году.