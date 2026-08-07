Редакция «России 24» обратилась в СКР из-за травли съемочной группы «Колобка»
Правовая редакция телеканала «Россия 24» обратилась в прокуратуру и Следственный комитет России (СКР) из-за угроз в адрес съемочной группы фильма «Последний богатырь. Колобок». Об этом сообщил начальник службы выпуска правовых программ телеканала Эдуард Петров. ВГТРК — один из спонсоров картины.
Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»
Фото: «Атмосфера кино»
По словам господина Петрова, режиссер фильма Антон Маслов и исполнитель главной роли Дмитрий Журавлев стали получать анонимные звонки и сообщения с угрозами. «Им и их семьям желали смерти, обещали сжечь имущество»,— написал журналист в Telegram-канале.
«Просим не проходить мимо вопиющих фактов травли и угроз в адрес съемочной группы. Разобраться и установить тех, кто прячется за анонимными аккаунтами и переходит грань закона,— дело чести»,— добавил Эдуард Петров.
Премьера фильма «Последний богатырь: Колобок» состоялась 6 августа. Картину выпустила в прокат «Атмосфера кино». Ради поддержки фильма дистрибьютор и владельцы кинотеатров настояли на переносе премьеры фильма «Человек-паук: Новый день» в России. После выхода «Колобка» в Telegram-каналах распространились сообщения о провале фильма. Авторы публикаций прикрепляли скриншоты с сайтов отдельных кинотеатров с непроданными билетами на сеансы.
В день премьеры «Последний богатырь: Колобок» возглавил прокат, следует из данных Единой федеральной автоматизированной системы Фонда кино. По состоянию на вечер 7 августа общие сборы достигли 110 млн руб.
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «По франшизе поскребли, по прокату помели».
В прокат 6 августа 2026 года вышел фильм «Последний богатырь. Колобок», новая часть франшизы «Последний богатырь», произведенная российским подразделением Disney и студией Yellow, Black & White. Дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) призвали отложить релиз фильма «Человек-паук: Новый день» до 20 августа 2026 года, чтобы поддержать отечественную ленту, что вызвало недовольство среди фанатов «Человека-паука».
Режиссер фильма Антон Маслов и актеры столкнулись с травлей в социальных сетях со стороны фанатов «Человека-паука», угрожавших им из-за переноса премьеры голливудского блокбастера. В ответ на это, в интернете появились нецензурные реплики самого Маслова и Гарика Харламова (озвучившего Колобка) в адрес потенциальных зрителей, сомневающихся в качестве их произведения.
Пользователи начали массово ставить фильму минимальные оценки еще до премьеры, например, на сайте «Киноафиша» средний балл составил 1,2, а «Кинопоиск» скрыл рейтинг ленты из-за большого количества негативных комментариев. Несмотря на критику, в премьерный день «Колобок» заработал почти 45 млн рублей, что стало рекордом среди летних релизов 2026 года, по данным Единой автоматизированной информационной системы.