Редакция «России 24» обратилась в СКР из-за травли съемочной группы «Колобка»

Правовая редакция телеканала «Россия 24» обратилась в прокуратуру и Следственный комитет России (СКР) из-за угроз в адрес съемочной группы фильма «Последний богатырь. Колобок». Об этом сообщил начальник службы выпуска правовых программ телеканала Эдуард Петров. ВГТРК — один из спонсоров картины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»

Фото: «Атмосфера кино» Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»

Фото: «Атмосфера кино»

По словам господина Петрова, режиссер фильма Антон Маслов и исполнитель главной роли Дмитрий Журавлев стали получать анонимные звонки и сообщения с угрозами. «Им и их семьям желали смерти, обещали сжечь имущество»,— написал журналист в Telegram-канале.

«Просим не проходить мимо вопиющих фактов травли и угроз в адрес съемочной группы. Разобраться и установить тех, кто прячется за анонимными аккаунтами и переходит грань закона,— дело чести»,— добавил Эдуард Петров.

Премьера фильма «Последний богатырь: Колобок» состоялась 6 августа. Картину выпустила в прокат «Атмосфера кино». Ради поддержки фильма дистрибьютор и владельцы кинотеатров настояли на переносе премьеры фильма «Человек-паук: Новый день» в России. После выхода «Колобка» в Telegram-каналах распространились сообщения о провале фильма. Авторы публикаций прикрепляли скриншоты с сайтов отдельных кинотеатров с непроданными билетами на сеансы.

В день премьеры «Последний богатырь: Колобок» возглавил прокат, следует из данных Единой федеральной автоматизированной системы Фонда кино. По состоянию на вечер 7 августа общие сборы достигли 110 млн руб.

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «По франшизе поскребли, по прокату помели».