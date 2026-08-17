Экс-глава Минобороны Латвии обвинил премьера во лжи из-за антидроновых систем

Бывший глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс отреагировал на заявление премьер-министра Андриса Кулбергса о том, что власти забыли купить снаряды к противодроновым системам. Экс-министр назвал это ложью.

Господин Спрудс утверждает, что премьер «распространяет дезинформацию». По его словам, дроны-перехватчики обычно не оснащаются боеприпасами. Поэтому власти после их закупки решили выяснить, можно ли использовать взрывчатку, уже имеющуюся в распоряжении латвийской армии, либо выбрать международного поставщика. Была достигнута договоренность с польской компанией о поставке взрывчатки, в специально адаптированной для дронов-перехватчиков, уточнил бывший министр.

«Ничего не было забыто. То, что дроны-перехватчики первоначально поступили без взрывчатки, совершенно естественно... Решался вопрос конкретно об этой взрывчатке»,— объяснил Андрис Спрудс (цитата по Delfi).

В странах Балтии в последние месяцы участились случаи проникновения в воздушное пространство неопознанных беспилотников. Это вызвало в Латвии правительственный кризис. В мае Андрис Спрудс ушел в отставку после того, как премьер-министр Эвика Силиня обвинила его в недостаточных мерах безопасности. Спустя несколько дней она также покинула пост.

Подробности — в материале «Ъ» «Латвия не справилась с залетной историей».