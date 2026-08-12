Власти Латвии забыли купить снаряды к противодроновым системам

Для приобретенных Латвией антидроновых систем не закупили необходимые боеприпасы, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Какая организация или учреждение несли ответственность за закупку, он не уточнил.

Как пояснил премьер, связанные с оборонными возможностями страны подробности раскрывать нельзя. По словам господина Кулбергса, Латвия называет себя «дроновой сверхдержавой», однако «под этим нет содержания». «Оборудование закупили, боеприпасы забыли купить»,— сказал Андрис Кулбергс в подкасте агентства LETA (цитата по Press.lv).

Премьер Латвии также рассказал, что в стране создают единую систему для синхронизации действий пограничной охраны и Минобороны. При создании системы используется в том числе опыт Украины, чтобы контролировать небо и нейтрализовать БПЛА с помощью антидроновых средств, а не дорогостоящих ракет — передает его слова Delfi.

В последние месяцы в странах Балтии участились случаи проникновения в воздушное пространство неопознанных беспилотников. Это вызвало в Латвии правительственный кризис. В мае ушел в отставку министр обороны Андрис Спрудс, которого премьер-министр Эвика Силиня обвинила в недостаточных мерах безопасности. Спустя несколько дней она тоже покинула пост.

Подробности — в материале «Ъ» «Латвия не справилась с залетной историей».