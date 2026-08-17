Отходам повысили управляемость

Как стало известно “Ъ”, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении возглавлявшего «Росагролизинг» Павла Косова гендиректором публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Это назначение источники “Ъ” связали с системным кризисом в сфере обращения с отходами, который грозит сорвать выполнение целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», и с необходимостью более эффективного управления компанией, отвечающей за «мусорную реформу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новому руководителю ППК РЭО Павлу Косову предстоит пристально вглядеться в мусорную отрасль

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Новому руководителю ППК РЭО Павлу Косову предстоит пристально вглядеться в мусорную отрасль

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Новым генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) назначен бывший глава АО «Росагролизинг» Павел Косов. Как сообщил “Ъ” источник в Минприроды, соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и в ближайшее время будет опубликовано.

Должность гендиректора «Росагролизинга» Павел Косов занимал с августа 2018 года, и с его приходом связывают выправление финансовой ситуации в компании — ранее «Росагролизинг» был хронически убыточным, сталкиваясь с проблемами из-за неэффективности менеджмента и хищений (см. “Ъ” от 13 декабря 2022 года). Преемником Павла Косова, как сообщил «Росагролизинг», решением Минсельхоза 13 августа назначен Владимир Балтер, ранее работавший в компании первым заместителем генерального директора.

Павел Косов на новом посту сменит Ирину Тарасову, возглавлявшую РЭО с марта 2025 года.

По словам источника “Ъ”, Ирина Тарасова останется работать в компании, но ее статус пока не определен. Напомним, что до нее РЭО возглавлял Денис Буцаев, перешедший в 2025-м на пост первого заместителя главы Минприроды — в мае он спешно покинул эту должность, после чего уехал за границу и был объявлен в розыск по обвинению в хищениях (см. “Ъ” от 13 мая). Ряд прежних управленцев РЭО либо сменили место работы, либо находятся под следствием. Речь идет о заместителе гендиректора по стратегическому развитию Екатерине Степкиной, финансовом директоре Максиме Щербакове и административном директоре Юрии Валдаеве (см. “Ъ” от 14 мая).

В конце мая, после увольнения Дениса Буцаева новым куратором «мусорной реформы» в должности первого заместителя главы Минприроды стал Джамбулат Хатуов, ранее занимавший должность заместителя руководителя секретариата «экологического» вице-премьера Дмитрия Патрушева. Нынешнее назначение Павла Косова очевидным образом является продолжением этой цепочки перемещений.

По данным “Ъ”, Павел Косов уже начал погружаться в новую для себя мусорную сферу — он принял участие в прошедшем 14 августа в Минприроды совещании, на котором обсуждались проблемы утилизаторов отходов и способы улучшения системы расширенной ответственности производителей (РОП).

Эта тема остается одной из наиболее болезненных для мусорной отрасли — в первую очередь из-за своей значимости для выполнения федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Ранее чиновники пообещали утилизаторам большую гибкость в регулировании в надежде добиться от них выполнения поставленных целей (см. “Ъ” от 26 июня). К ним, в частности, относится обеспечение к 2030 году сортировки 100% образующихся твердых коммунальных отходов, снижение доли их захоронения до уровня не более 50%, вовлечение в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов и сырья не менее 25%. Пока же доля захоронения отходов остается чрезмерно высокой (80–81% от общего объема), эффективность раздельного сбора мусора сохраняется низкой, вовлечение вторичных ресурсов в оборот — слабым. Серьезное влияние на объемы утилизации оказывают подорожавшая из-за топливного кризиса логистика и дефицит мощностей по переработке некоторых видов отходов.

Как пояснил “Ъ” Джамбулат Хатуов, в существующих экономических условиях система РОП нуждается в корректировке. «В соответствии с поручением вице-премьера Дмитрия Патрушева необходимо сделать отрасль инвестиционно-привлекательной, для этого мы должны гармонизировать систему расширенной ответственности производителя»,— отмечает первый заместитель главы Минприроды. В ходе этой работы, по его словам, «необходимо доработать методику расчета ставок экосбора, опираясь на реальную экономику процессов, создать стимулы для вовлечения вторичных ресурсов в экономический оборот». ППК РЭО совместно с участниками рынка предстоит сформировать «экономическую модель» утилизации, на базе которой должны появиться пакет мер поддержки отрасли и портфель инвестпроектов. Также компания должна провести анализ спроса, мощностей и технологий по конкретным видам отходов — обсуждение хода такой работы на площадке Минприроды обещано проводить еженедельно.

Анна Королева