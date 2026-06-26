Мусор наводят на цель

Минприроды может пойти навстречу компаниям, занимающимся утилизацией отходов, и, в частности, добавить определенности в вызывающие сейчас споры правила проведения обязательной государственной экологической экспертизы применяемых ими технологий. О такой возможности шла речь на прошедшем в Совете федерации профильном совещании. Эксперты отрасли полагают, что министерство продолжает искать компромиссы между природоохранными задачами и сохранением экономической устойчивости сектора переработки отходов ради выполнения задач нацпроекта «Экологическое благополучие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чиновники обещают учесть практику утилизаторов отходов при уточнении правил госрегулирования отрасли

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Чиновники обещают учесть практику утилизаторов отходов при уточнении правил госрегулирования отрасли

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минприроды вместе с другими ведомствами и бизнесом проанализирует практику регулирования отрасли утилизации отходов и предложит меры по его улучшению. Тема «мусорной» реформы обсуждалась на прошлой неделе на закрытом совещании в Совете федерации, узнал “Ъ”.

В компании «Российский экологический оператор» (РЭО) сообщили, что на заседании, в частности, отрасли были обещаны единые подходы к государственной экологической экспертизе (ГЭЭ) применяемых утилизаторами технологий.

Поясним, сейчас процедура госэкспертизы обязательна для всех проектов утилизаторов, использующих новые технологии, влияющие на окружающую среду. При этом критерии определения «новизны» законодательно не определены. Сами компании не раз заявляли, что и в целом долгие и дорогие процедуры ГЭЭ тормозят модернизацию объектов и увеличивают капитальные затраты. В настоящее время экспертиза «привязана» не к самой технологии, а к конкретному проекту на определенной площадке. Поэтому при смене утилизатора или локации ГЭЭ необходимо проходить заново, несмотря на то что экологичность конкретной технологии ранее была подтверждена.

Член экспертного совета комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Волков отметил на совещании, что тема экспертизы — «системный вопрос, с которым сталкиваются разные участники рынка». «Необходимо обеспечить единообразное применение требований и учитывать преемственность при использовании уже апробированных технологий»,— считает Олег Волков.

Сейчас в Минприроды уже готовят проект постановления правительства, закрепляющий перечень областей применения и критерии отнесения технологий к объектам прохождения экологической экспертизы. На совещании в Совете федерации обещано, что до вступления в силу новых норм (ориентировочно это произойдет 1 марта 2027 года) Минприроды и Росприроднадзор сформируют реестр организаций, оказывающих услуги по сопровождению ГЭЭ,— это должно повысить качество подготовки документации экспертизы и снизить процент отрицательных заключений.

Некоторые участники рынка и эксперты, впрочем, относятся к возможным послаблениям в правилах госэкспертизы скептически.

Председатель Союза утилизаторов России Ринат Гизатулин считает, что они могут привести к использованию дешевых, но экологически опасных методов и к вытеснению с рынка компаний, инвестирующих в современные решения.

Гендиректор «ENV-Консалтинг» Ирина Демина отмечает, что для экологии ключевой вопрос — не новизна технологии утилизации, а то, где именно она реализуется, какие отходы используются и образуются. Одна и та же технология в разных условиях, по ее словам, может оказывать разное экологическое воздействие. Поставленные властями национальные цели, считает эксперт, требуют не просто увеличения объемов утилизации, а развития экологически безопасных технологий.

В Минприроды, комментируя “Ъ” тему ГЭЭ, впрочем, подчеркнули, что совещание было «рабочим» и «говорить о каких-то решениях пока преждевременно».

«Нам крайне важно совместно решать все проблемы, которые возникают на пути реализации целей нацпроекта ("Экологическое благополучие".— “Ъ”). Мы будем развивать прямой разговор с представителями бизнеса и экспертного сообщества»,— передает РЭО слова первого замминистра природных ресурсов Джамбулата Хатуова на совещании в Совете федерации.

Руководитель проектов компании Strategy Partners Анна Васильева связывает готовность чиновников корректировать регулирование со сложной ситуацией с выполнением показателей «мусорной» реформы. «Минприроды добивается выполнения целей нацпроекта "Экологическое благополучие". И шаги навстречу бизнесу не одолжение, а обмен: послабления — на гарантированный результат»,— говорит эксперт. Компаниям, по ее словам, предоставляют определенную свободу, но дают понять, что рассчитывают на встречную ответственность — цели нацпроекты должны быть достигнуты в полном объеме.

Анна Королева