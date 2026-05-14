Экс-замглавы Минприроды арестовали заочно

Тверской райсуд Москвы по ходатайству ГСУ ГУ МВД заочно арестовал на два месяца бывшего замглавы Минприроды Дениса Буцаева. Фигуранту, как сообщил “Ъ” источник, знакомый с материалами расследования, вменяется в вину мошенничество на сумму 4,1 млн руб.

Денис Буцаев (2024 год)

14 мая Тверской райсуд рассмотрел ходатайство столичной полиции о заочном аресте господина Буцаева. Согласно изложенным на заседании данным, 18 апреля он покинул Россию через Белоруссию, вылетев впоследствии из Минска в Тбилиси. 12 мая господин Буцаев был объявлен вначале в федеральный, а затем — в международный розыск.

ГУ МВД РФ по Москве 7 мая заочно предъявило Буцаеву обвинение по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщил источник “Ъ”, в одном случае речь идет о хищении на сумму 3 млн руб., а во втором — на 1 млн 100 тыс. руб.

Само же уголовное дело было возбуждено 20 апреля по факту хищения средств публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ПАО РЭО), огласил материалы дела судья. По его словам, в одно производство с данным расследованием соединили дело в отношении неустановленных лиц. ПАО РЭО Денис Буцаев возглавлял до перехода в Минприроды. Как ранее писал “Ъ”, речь идет о хищении средств, выделявшихся на так называемую мусорную реформу.

Фигурантами расследования также являются трое бывших топ-менеджеров ППК РЭО: заместитель гендиректора по стратегическому развитию Екатерина Степкина, финансовый директор Максим Щербаков и административный директор Юрий Валдаев. Все они, как ранее писал “Ъ”, признали вину.

Назначенный судом адвокат возражал против ареста фигуранта. «В материалах дела не представлено данных, что обвиняемый Буцаев был уведомлен о возбуждении дела, никаких следственных действий с ним не производилось»,— заявил адвокат Дмитрий Сергеев. По его мнению, то, что его подзащитный в майские праздники отсутствовал по месту проживания и покинул РФ, не свидетельствует о том, что он скрывался от следствия.

Адвокат заявил “Ъ”, что не увидел в материалах дела мошенничества.

«Скорее можно говорить о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)»,— заявил “Ъ” защитник.

Согласно изложенным в суде данным, 6 мая господина Буцаева вызывали повесткой к следователю, однако на допрос он не явился. Прокурор ходатайство следователя поддержал. Суд арестовал экс-чиновника на два месяца с момента его выдачи из-за границы или задержания на территории РФ.

Мария Локотецкая