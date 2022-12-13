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Коммерсантъ FM
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Деньги для «Росагролизинга» ушли однодневкам

Дело о хищении 134 млн рублей подготовили для суда

Главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Васильева, Татьяны Ивановой, Михаила Талалаева, Гитихмада Кебедова и Айдемира Карагулова. Они обвиняются в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере. По версии следствия, с помощью фиктивных сделок они похитили имущество «Росагролизинга» на сумму 134 млн руб. Дело будет рассматриваться в Хамовническом районном суде Москвы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, все обвиняемые с июня 2012 по июнь 2014 года, «действуя в составе двух организованных групп», вместе с другими участниками мошеннических схем «совершили хищение денежных средств и имущества агропромышленной лизинговой компании АО "Росагролизинг" на сумму свыше 134 млн рублей». Хищения совершались под видом заключения с компанией «договоров финансовой аренды на поставку сельскохозяйственного оборудования, техники и племенных животных».

Уголовное дело о крупных хищениях у АО «Росагролизинг» было возбуждено еще в 2016 году Главным управлением МВД по СКФО, а затем передано в ГСУ СКР по Северному Кавказу. В ходе следствия было установлено, что хищения на сумму более 700 млн рублей осуществляла межрегиональная группа, организаторы которой были задержаны в Ставропольском крае.

Кроме ставропольских в преступных схемах фигурировали фирмы-однодневки, зарегистрированные в Краснодарском крае, Белгородской области и Москве.

От них в госкомпанию поступали заявки с пакетом документов, «содержащих заведомо ложные сведения об их финансовом состоянии и хозяйственном положении». По договору с «Росагролизингом» эти компании должны были в качестве предоплаты перечислить 20% от стоимости техники и оборудования, которое они якобы намеревались приобрести. «Первоначальный взнос» на счета фирм-однодневок перечислялся из федерального бюджета в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и впоследствии должен был перечисляться на счет «Росагролизинга». Однако, как выяснило следствие, эти деньги в госкомпанию не попадали, а выводились от имени получателя на другие подконтрольные членам преступного сообщества фирмы.

В итоге пяти фигурантам уголовного дела из Ставропольского края, Москвы и Дагестана — Дмитрию Васильеву, Татьяне Ивановой, Михаилу Талалаеву, Гитихмаду Кебедову и Айдемиру Карагулову — были предъявлены обвинения в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После утверждения в Генпрокуратуре РФ обвинительного заключения их дело будет рассматривать Хамовнический районный суд Москвы.

«В целях обеспечения исполнения последующего приговора в части гражданского иска» на имущество обвиняемых наложен арест.

В общей сложности в деле о хищениях у АО «Росагролизинг» фигурировало 17 обвиняемых, которым первоначально кроме мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) вменялось еще и участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Дела 12 из них ранее были направлены в суд и в отношении девяти участников «организованной группы» уже вынесены обвинительные приговоры.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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