Твердые бытовые доходы

Как стало известно “Ъ”, столичная полиция намерена обратиться в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте бывшего замглавы Минприроды Дениса Буцаева. Скрывшийся за границей и объявленный в розыск экс-чиновник обвиняется в многомиллионных хищениях бюджетных средств, выделявшихся публично-правовой компании «Российский экологический оператор» на так называемую мусорную реформу. Эту структуру Денис Буцаев возглавлял до перехода в Минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уехавший за границу Денис Буцаев заочно обвиняется в многомиллионных хищениях бюджетных средств

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Уехавший за границу Денис Буцаев заочно обвиняется в многомиллионных хищениях бюджетных средств

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого стал 49-летний Денис Буцаев, было возбуждено Главным следственным управлением Главного управления МВД по Москве в феврале нынешнего года. Оно связано с многомиллионными хищениями средств, выделявшихся на так называемую мусорную реформу.

Стартовавшая еще в 2019 году реформа предполагала ликвидацию стихийных свалок, строительство современных объектов обработки и утилизации мусора и привлечение частных инвестиций через концессии. Для координации усилий и была создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (ППК РЭО). Однако к 2026 году в «мусорной» отрасли накопились системные проблемы, которые и могли стать поводом для углубленной проверки эффективности расходования средств. К этому году, по экспертным оценкам, построено менее 40% запланированных объектов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов. Во многих регионах сохраняется зависимость от старых полигонов, не соответствующих современным экологическим требованиям, а темпы строительства не успевают за ростом объемов отходов. Тарифы на вывоз мусора стабильно растут, но не покрывают реальных издержек региональных операторов. Многие регоператоры убыточны, возникают сбои в вывозе отходов, а частные инвестиции привлекаются медленнее, чем планировалось. Есть проблемы и со строительством новой инфраструктуры — срывы сроков заставили правительство в конце 2025 года продлить до 2028 года время действия старых полигонов, которые уже должны быть закрыты и не принимать отходы.

По некоторым данным, основанием для расследования стали материалы проверки Счетной палатой деятельности ППК РЭО за период 2022–2024 годов.

В частности, аудиторы указывали на неэффективное использование средств, выделявшихся на реализацию федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

На это ППК РЭО, отвечающей за разработку и реализацию «мусорной» госполитики, только в 2024 году в качестве субсидии было выделено 5,5 млрд руб. При этом ни один из восьми запланированных «объектов инфраструктуры обращения со вторичными ресурсами и сырьем» так и не был построен.

Расследование началось с задержания в Москве в феврале троих бывших топ-менеджеров ППК РЭО — заместителя гендиректора по стратегическому развитию Екатерины Степкиной, финансового директора Максима Щербакова и административного директора Юрия Валдаева. Первую по ходатайству следствия Тверской суд Москвы отправил под домашний арест, а ее экс-коллегам избрали меры пресечения в виде невыезда и надлежащего поведения. По данным “Ъ”, все они признали свою вину в инкриминированных деяниях. При этом на допросах фигуранты якобы утверждали, что лишь выполняли указания своего непосредственного начальника Дениса Буцаева. Адвокат Екатерины Степкиной подтвердил “Ъ”, что его подзащитная сотрудничает со следствием, но от дальнейших комментариев воздержался.

Задерживать Дениса Буцаева сразу не стали — следствие взяло паузу на проверку показаний его бывших подчиненных.

Этого времени занимавшему в то время уже должность замминистра природных ресурсов и экологии Денису Буцаеву (в ведомстве курировал в том числе работу ППК РЭО) хватило, чтобы 23 апреля добровольно уйти в отставку и в тот же день уехать за границу через Белоруссию.

Отследить его перемещения удалось с помощью видеокамер. При этом символично, что еще в 2016 году Денис Буцаев, курировавший инвестиции в Подмосковье в ранге зампреда регионального правительства, предложил развивать систему дорожных камер в Московской области с помощью концессии — через привлечение частных инвестиций (см. “Ъ” от 28 марта 2016 года). Выбранный впоследствии концессионер стал получать 233 руб. с каждого уплаченного водителями штрафа, вынесенного с помощью систем автофиксации. Вслед за Подмосковьем подобная схема стала активно применяться и в других российских регионах.

По некоторым данным, сейчас беглый экс-чиновник обосновался в США.

12 мая МВД объявило Дениса Буцаева в розыск. В ближайшее время следствие намерено обратиться в Тверской суд с ходатайством о его заочном аресте, который необходим для организации розыска по линии Интерпола. Комментариями представителей Дениса Буцаева “Ъ” не располагает.

Олег Рубникович, Анна Королева, Иван Буранов