Президента Сербии взяли под защиту

Спустя без малого неделю после визита украинского президента Владимира Зеленского в Белград последовала официальная реакция на него Москвы, причем с весьма высокого уровня. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил проведение сербско-украинского саммита намерением президента Сербии Александра Вучича «ослабить беспардонное, хамское давление Евросоюза». В Белграде слова главы российской дипломатии восприняли как подтверждение того, что Москва с пониманием относится к положению президента Сербии и прощает ему его политику на украинском направлении. По оценке знакомых с позицией сербского руководства источников “Ъ”, это очень позитивный сигнал для Александра Вучича, который будет продолжать свою политику балансирования между Западом и Россией. С подробностями из Белграда — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич в Москве на торжествах, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (май 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич в Москве на торжествах, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (май 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

После визита Владимира Зеленского в Белград (см. “Ъ” от 10 августа) сербские эксперты уверенно заявляли, что реакция Москвы «непременно последует». Тем более что незадолго до того сербский и украинский президенты встречались в Киеве на саммите Украина—Юго-Восточная Европа, а Белград посетил глава Верховной рады Руслан Стефанчук, после чего МИД РФ осудил Сербию за то, что та никак не отреагировала на «враждебные антироссийские эскапады» представителя Украины. Нечто подобное многие в самой Сербии, да и за ее пределами ожидали и на сей раз.

И реакция Москвы действительно последовала, причем с очень высокого уровня.

Глава российского МИДа Сергей Лавров объяснил сербско-украинскую встречу в верхах в Белграде намерением президента Сербии Александра Вучича «немного ослабить беспардонное, хамское давление Евросоюза».

«Президенту Сербии непросто,— сказал глава МИД РФ.— Евросоюз над ним издевается, просто его шантажирует. Они говорят: да, Сербия давно уже стоит в очереди (на вступление в ЕС.— “Ъ”), но мы будем ускорять переговоры, когда выполните два основных требования. Первое — признайте независимость Косово. И второе — присоединяйтесь ко всем действиям и решениям ЕС в отношении России. Он мужественно выдерживает это давление уже не один год».

По словам Сергея Лаврова, Россия сочтет неприемлемым в политике Белграда только одно — «если наши сербские братья будут участвовать в вооружении киевского режима», но, отметил министр, «президент Вучич принял специальное решение, запрещающее подобные акции». Глава МИД РФ не стал упоминать, что в конце прошлого года Александр Вучич вновь выразил готовность продавать боеприпасы ЕС, даже если они потом попадут на Украину.

Сергей Лавров высказал в адрес Александра Вучича лишь один упрек: в Москве надеются дождаться хоть «какой-то реакции» Белграда на вопрос немецкого журналиста Владимиру Зеленскому о том, «как помочь украинцам убивать русских».

В Белграде заявления Сергея Лаврова восприняли как подтверждение того, что Москва относится к положению президента Сербии с пониманием и продолжит его поддерживать, несмотря на его политику и шаги на украинском направлении. «Глава российской дипломатии похоронил ложь оппозиции и ее СМИ, что Кремль больше не поддерживает руководителя сербского государства»,— выразило мнение сербских властей близкое им издание «Информер».

По оценке знакомых с позицией сербского руководства источников “Ъ”, это очень позитивный сигнал для Александра Вучича, особенно в канун ожидаемых нынешней осенью внеочередных парламентских выборов. Любопытно, что в тот же день, когда Сергей Лавров сделал свои заявления о политике сербского президента, сам Александр Вучич уверенно объявил: «Выборы будут в октябре или ноябре. И мы победим на них убедительнее, нежели все ожидают».

Источники “Ъ” убеждены: от проводимой им все последние годы политики балансирования между Западом и Россией президент Сербии не откажется.