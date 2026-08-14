Лавров: Москва ждет реакции Белграда на слова журналиста FAZ об убийстве русских

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Сербия отреагирует на вопрос журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса об «убийстве русских». Журналист задал его на пресс-конференции президентов Сербии и Украины Александра Вучича и Владимира Зеленского в Белграде.

«Когда... этот вопрос прозвучал, я видел, что президент Вучич просто опешил. Конечно, мы бы хотели от наших сербских друзей, учитывая их огромный вклад в победу над нацизмом, услышать какую-то реакцию»,— сказал господин Лавров в интервью информационной службе «Вести».

Накануне посольство России в Германии пообещало изучить, не нарушают ли слова журналиста уголовное законодательство двух стран. Для этого дипломаты собираются привлечь российские и немецкие правоохранительные органы.