Лавров: Москва ждет реакции Белграда на слова журналиста FAZ об убийстве русских
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Сербия отреагирует на вопрос журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса об «убийстве русских». Журналист задал его на пресс-конференции президентов Сербии и Украины Александра Вучича и Владимира Зеленского в Белграде.
«Когда... этот вопрос прозвучал, я видел, что президент Вучич просто опешил. Конечно, мы бы хотели от наших сербских друзей, учитывая их огромный вклад в победу над нацизмом, услышать какую-то реакцию»,— сказал господин Лавров в интервью информационной службе «Вести».
Накануне посольство России в Германии пообещало изучить, не нарушают ли слова журналиста уголовное законодательство двух стран. Для этого дипломаты собираются привлечь российские и немецкие правоохранительные органы.
13 августа 2026 года посольство России в Германии сообщило, что рассмотрит возможность правовых мер против журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса. Это связано с вопросом журналиста на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского в Белграде 8 августа, где он спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских». Дипломаты пообещали проверить, не нарушают ли слова Мартенса уголовное законодательство России и Германии, привлекая правоохранительные органы обеих стран.
Ранее, 11 июля 2025 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров передал Марко Рубио подборку цитат Владимира Зеленского и других украинских официальных лиц о необходимости «уничтожать русню». В декабре 2025 года Сергей Лавров заявил, что Россия не планирует нападать на другие страны, но в случае нападения «ответ будет сокрушительным».