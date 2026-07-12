Москва осудила Белград за арию украинского гостя

Российский МИД осудил Сербию за то, что та никак не отреагировала на «враждебные антироссийские эскапады» представителя Украины на прошедшей в Белграде конференции стран-кандидатов в ЕС, в которой принял участие и сербский президент Александр Вучич. Организацией этого форума Сербия, похоже, попыталась продемонстрировать сближение с Украиной в расчете на поддержку ЕС в канун проведения важных для Белграда парламентских и президентских выборов. Однако расчет этот пока не оправдывается. На минувшей неделе в ЕС отказались возобновить переговоры с Сербией о вступлении в объединение, а Европарламент принял жесткую резолюцию с критикой Белграда. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча представителей стран-кандидатов в ЕС (Белград, 7 июля 2026 года)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Встреча представителей стран-кандидатов в ЕС (Белград, 7 июля 2026 года)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

О том, что Сербия никак не отреагировала на «враждебные антироссийские эскапады» представителя Украины в ходе прошедшей в Белграде конференции, российский МИД заявил в субботу.

«Приглашенный на конференцию спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук постарался максимально злоупотребить этой площадкой, чтобы сделать русофобскую пропаганду стержневой темой мероприятия»,— заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, украинский спикер обвинил российские власти в «порабощении восточноевропейцев» и призвал сербов не «оглядываться на русских с позиции младшего брата». «Ложь украинского гостя была неизобретательной, но многословной. Вынуждены констатировать, что враждебные антироссийские эскапады приближенного к Владимиру Зеленскому деятеля не получили должной реакции со стороны сербских организаторов»,— посетовала представитель российского МИДа.

Первая конференция кандидатов в ЕС прошла на минувшей неделе в Белграде. Ее организаторами выступили председатель сербской Скупщины Ана Брнабич и спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Принял участие в форуме и президент Сербии Александр Вучич, который объявил, что «Сербия и Украина должны быть партнерами, а не конкурентами». Этот тезис поддержал и украинский спикер, заявивший, что «между Сербией и Украиной не существует проблем, а есть лишь потенциал для сотрудничества». Он назвал свой визит в Белград историческим, «первым за последние 15 лет» и поблагодарил за помощь Киеву. «Украина борется за вашу и нашу свободу»,— заявил он.

Размеры сербской помощи Украине раскрыла Ана Брнабич. В канун белградской конференции она сообщила в интервью Euronews, что с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года «Белград направил Киеву финансовой и гуманитарной помощи на €60 млн». Поступает на Украину в немалых количествах и сербское оружие.

Год назад Служба внешней разведки РФ обвинила Белград в том, что, вопреки объявленному нейтралитету, он продолжает обходными путями через посредников поставки боеприпасов Киеву, причем речь идет о сотне тысяч снарядов и миллионе патронов.

Такую практику СВР назвала «выстрелом в спину России».

«Мы, сербы, не являемся "младшими русскими". Сербия — независимое и суверенное государство с тысячелетней историей,— заявила в том же интервью Euronews спикер сербского парламента.— У нас традиционно хорошие отношения с РФ, но это не отношения без разногласий. Россия не раз критиковала Сербию за то, что та голосовала в ООН за осуждение российской агрессии против Украины, а также за помощь и поддержку Украине».

Нынешний форум кандидатов в члены ЕС в Белграде, как считают сербские эксперты, был организован во многом для того, чтобы продемонстрировать сближение Сербии с Украиной в расчете на поддержку со стороны Евросоюза в канун проведения жизненно важных для сербских властей досрочных парламентских и президентских выборов, которые планируются осенью.

Однако расчет этот пока не оправдывается. Несмотря на поддержку Еврокомиссии, ряд стран ЕС отказались на минувшей неделе возобновить переговоры с Сербией о вступлении в Евросоюз. Более того, Европарламент принял на днях, пожалуй, самую жесткую за последнее время резолюцию с критикой Белграда за слишком медленное проведение реформ.

Упрек же в адрес Белграда со стороны МИД РФ свидетельствует о том, что заигрывание Сербии с ЕС по Украине в Москве не остается незамеченным.