Официальный визит предвыборного характера

Сербию впервые с официальным визитом посетил президент Украины Владимир Зеленский. Единственным формальным итогом его переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем стало подписание меморандума о взаимопонимании в области сельского хозяйства. Сербские же эксперты полагают, что визит — часть избирательной кампании Александра Вучича, который рассчитывает с помощью украинской карты добиться поддержки Запада на предстоящих досрочных выборах. Убеждены эксперты и в том, что, несмотря на заверения Белграда в неизменности внешнеполитического курса, реакция Москвы «непременно последует». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Marko Djurica / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Marko Djurica / Reuters

О визите президента Украины 8 августа в Белград было объявлено менее чем за два дня до его начала. Причем первым об этом сообщил в соцсетях лидер оппозиционной Демпартии Срджан Миливоевич, и только потом информацию подтвердил сербский президент Александр Вучич. Он сообщил, что в центре переговоров будет «экономическое, энергетическое сотрудничество и взаимодействие в присоединении двух стран к Евросоюзу». Примерно ту же тематику визита изложил в соцсетях и Владимир Зеленский, добавив к ней «вопросы безопасности и темы, представляющие взаимный интерес».

Дефицит информации о визите как в самой Сербии, так и за ее пределами объяснили не только соображениями безопасности.

Сербия, которая считается стратегическим партнером России на Балканах, является единственной среди членов и кандидатов на вступление в ЕС страной, которая не присоединилась к антироссийским санкциям. В этой связи заговорили даже о возможном сдвиге в сербской внешней политике. Тем более что в середине июля сербский и украинский президенты встречались в Киеве на саммите Украина—Юго-Восточная Европа, а Белград посетил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, после чего МИД РФ осудил Сербию за то, что та никак не отреагировала на «враждебные антироссийские эскапады» представителя Украины (см. “Ъ” от 12 июля).

Хотя украинскому гостю в Белграде устроили радушный прием и сербская столица была увешана украинскими флагами, формально единственным итогом переговоров двух президентов (сначала за ужином в узком кругу, а затем в составе делегаций) стало принятие меморандума о взаимопонимании в области сельского хозяйства, который подписали профильные министры.

Тем не менее оба лидера демонстрировали удовлетворение визитом. «Вчера вечером у нас был обстоятельный разговор, и сегодня разговор был очень хорошим»,— поведал Александр Вучич, старательно избегая деталей. «Европейские страны много помогают Украине, и мы находимся в ежедневном контакте с партнерами, а главная тема — что мы можем получить (от Сербии.— “Ъ”) дополнительно»,— раскрыл переговорные приоритеты Киева Владимир Зеленский.

Накануне визита многие региональные и мировые СМИ выражали уверенность, что его темой станут поставки сербского оружия на Украину. Год назад Служба внешней разведки РФ (СВР) обвинила Белград в том, что, вопреки объявленному нейтралитету, он продолжает через посредников поставки боеприпасов Киеву, что СВР назвала «выстрелом в спину России». Тем не менее в конце года Александр Вучич вновь выразил готовность продавать боеприпасы ЕС, даже если они потом попадут на Украину.

После переговоров с украинским коллегой президент Сербии заверил журналистов, что вопросы военного сотрудничества на них не обсуждались. При этом он оговорился: «Сегодня не обсуждались. А что будет, когда война закончится,— другой вопрос». Александр Вучич сообщил, что в сентябре в Сербии откроется завод по производству беспилотников — «но с израильтянами, хотя украинцы здесь очень успешны и имеют немало своих фабрик дронов». Киеву, по словам сербского президента, Белград окажет «значительную помощь медикаментами и аппаратами, необходимыми энергетическому сектору зимой».

Сербские эксперты воспринимают визит Владимира Зеленского в Белград как часть кампании партии Александра Вучича, который рассчитывает с помощью украинской карты добиться поддержки Запада на предстоящих осенью досрочных выборах.

«Визит важен для Вучича по крайней мере по трем причинам,— говорит глава белградского Центра практической политики Драган Попович.— Первая — экономическая выгода от огромного вывоза оружия на Украину. Вторая — получение поддержки Запада. Третья причина — внутриполитическая: Вучич обеспечивает поддержку даже пророссийски настроенных избирателей, создавая имидж влиятельного политика, проводящего сбалансированный курс в отношении великих держав».

Эксперты не исключают, что военная тематика в ходе визита все же обсуждалась. «Вооружения — неизбежная тема за столом переговоров глав Сербии и Украины,— заверил “Ъ” бывший сербский посол, а ныне политолог Сречко Джукич.— Возможна покупка Сербией лицензии на производство беспилотников или готовых украинских дронов, на совместное же производство Киев вряд ли пойдет с учетом российского присутствия в Сербии и возможных утечек технологий».

По оценке эксперта, реакция Москвы на визит Зеленского «непременно последует». «Учитывая свою в основном русофильскую избирательную базу, Вучич высказывается крайне аккуратно, чтобы не обидеть Москву,— говорит эксперт.— Но это балансирование на острие ножа и очень рискованная политика».