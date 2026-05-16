Федерация стрельбы из лука допустила белорусских спортсменов до соревнований

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) сняла ограничения на участие белорусских спортсменов в соревнованиях под ее эгидой. Они смогут выступать под флагом и гимном Белоруссии, сообщила пресс-служба World Archery.

Решение принял исполнительный совет World Archery. В федерации уточнили, что спортсмены смогут выступить в том числе на Кубке мира по стрельбе из лука и чемпионатах мира. Решение об участии белорусских спортсменов в чемпионате Европы должна принять европейская федерация.

7 мая исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения с белорусских спортсменов, сообщает пресс-служба организации. При этом санкции в отношении россиян остались в силе. Также на этой неделе к международным турнирам допустили сборные Белоруссии по волейболу.

