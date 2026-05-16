Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Федерация стрельбы из лука допустила белорусских спортсменов до соревнований

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) сняла ограничения на участие белорусских спортсменов в соревнованиях под ее эгидой. Они смогут выступать под флагом и гимном Белоруссии, сообщила пресс-служба World Archery.

Решение принял исполнительный совет World Archery. В федерации уточнили, что спортсмены смогут выступить в том числе на Кубке мира по стрельбе из лука и чемпионатах мира. Решение об участии белорусских спортсменов в чемпионате Европы должна принять европейская федерация.

7 мая исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения с белорусских спортсменов, сообщает пресс-служба организации. При этом санкции в отношении россиян остались в силе. Также на этой неделе к международным турнирам допустили сборные Белоруссии по волейболу.

Подробности — в материале «Ъ» «МОК милостив».

Новости компаний Все