Липецкие сортировочные центры Wildberries снова работают после эвакуации

Сортировочные центры (СЦ) Wildberries «Липецк» и «Липецк КГТ+» из-за воздушной тревоги были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности. Доступ был временно ограничен, товары не принимались. По состоянию на утро 15 августа СЦ вернулись к полноценной работе и принимают товары как обычно. Пострадавших нет, с товарами все в порядке. Об этом компания проинформировала партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Wildberries уточнили, что «время, в течение которого СЦ не принимали товары по модели «Маркетплейс» (FBS), не повлияло на расчет кС».

«Мы также отключили штраф за отгрузку на иной СЦ»,— говорится в сообщении.

По информации МЧС Липецкой области, красный уровень угрозы атаки беспилотников был установлен во всем регионе накануне в 22:48. В 2:14 была объявлена ракетная опасность. Отбой ракетной опасности поступил в 2:57, в 5:05 был снят красный уровень по БПЛА, а в 6:58 был объявлен отбой воздушной опасности.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ночь на 11 августа после атаки БПЛА загорелись два склада компании Wildberries в Новоусманском районе Воронежской области. В связи с этим была приостановлена работа четырех объектов компании в регионе. Также в результате налета беспилотников погиб 49-летний мужчина, находившийся на улице: он получил тяжелые ранения и скончался в больнице.

Подробнее об ударе по Wildberries под Воронежем — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов